Quels enjeux pour la cybersécurité en 2022

janvier 2022 par Robert Walters

2020 et 2021 ont été l’occasion pour les professionnels de la cybersécurité de faire connaître les enjeux liés à leur activité, et de prouver le rôle clé qu’ils tiennent au sein des organisations. Avec des volumes d’offres d’emploi et des salaires en hausse, 2022 sera l’année de la cybersécurité. Philippe Fernandes, Managing Consultant et expert des recrutements en cybersécurité au sein du cabinet Robert Walters, revient sur ces tendances.

+68% D’OFFRES D’EMPLOI DANS LA CYBERSÉCURITÉ EN 1 AN

Suite à l’instauration en urgence du télétravail et à l’accroissement des risques de cyberattaques pouvant les rendre non opérationnelles durant plusieurs semaines, les entreprises ont compris l’importance de protéger leurs infrastructures, leurs données et de celles de leurs collaborateurs. Elles ont ainsi pris conscience de l’urgence de recruter des cadres expérimentés, dédiés à ces problématiques.

Si jusque-là les entreprises avaient l’habitude de faire appel à des prestataires pour ce type de missions, bien souvent rattachés au RSSI, le Top Management a peu à peu réalisé l’importance de se doter d’un, voire plusieurs experts en cybersécurité en interne, et d’allouer un budget pour la sécurité de leur système informatique. Ainsi, entre 2020 et 2021, le volume d’offres d’emploi concernant les postes en cybersécurité a progressé de 68%. Parmi les postes les plus recherchés par les entreprises, les ingénieurs en cybersécurité et responsables sécurité informatique ont vu leur volume d’offres d’emploi fortement augmenter (+52% et +45% respectivement).

DES SALAIRES EN HAUSSE

Auparavant considérée comme une fonction faisant de la prévention et n’apportant aucun retour sur investissement, la cybersécurité a su prouver son rôle essentiel au sein des organisations au cours de ces dernières années. Le rôle du RSSI (ou du Directeur Cybersécurité) est désormais central, et les experts sont de plus en plus sollicités, afin d’agir à la fois sur le volet technique, et sur le volet sensibilisation.

Toutefois, la guerre des talents et le manque de candidats n’échappe pas au domaine de la cybersécurité, où les profils sont pénuriques. Aussi, les entreprises n’hésitent pas augmenter les salaires afin d’attirer les meilleurs talents : le poste d’architecte en cybersécurité pourra ainsi voir son salaire augmenter de 18% en 2022, et celui du consultant en cybersécurité (adjoint RSSI) de 13%. Cette hausse des rémunérations s’accompagnera également d’une augmentation des exigences de la part des entreprises. En effet, compte tenu de l’importance des enjeux financiers, elles n’hésiteront pas à challenger davantage les candidats au cours des processus de recrutement.

2022, L’ANNÉE DE LA CYBERSÉCURITÉ

Comme mentionné dans l’étude de rémunération réalisée par le cabinet Robert Walters, le poste de RSSI n’est plus seulement transverse : il fait désormais partie du Top Management. Ce changement a été rendu possible grâce à la meilleure compréhension des missions et enjeux inhérents à cette fonction par les directions d’entreprises, qui la placent aujourd’hui au cœur de leurs stratégies. Le métier de RSSI a donc de beaux jours devant lui. En effet, ces experts ont désormais les cartes entre leurs mains : leur direction leur accorde sa confiance et a débloqué les budgets nécessaires à leur croissance. De plus, de nombreuses écoles spécialisées en cybersécurité ont vu le jour ces dernières années, l’occasion pour les RSSI de commencer à composer leurs équipes en recrutant des profils juniors, issus de ces formations.