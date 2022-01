Pénurie de talents, DevSecOps, SaaS : le low-code face aux défis applicatifs de 2022

janvier 2022 par OutSystems

Pour OutSystems, les plateformes de développement modernes vont apporter de nombreuses réponses aux défis que rencontrent les entreprises en 2022, notamment la pénurie de talents, la sécurité ou encore la prolifération inefficace des SaaS.

Que ce soit pour faire face à la pénurie de développeurs ou pour renforcer les initiatives DevSecOps, le Low-Code/No-Code apporte des réponses précises aux défis actuels du développement. Les entreprises vont en effet devoir se tourner plus massivement vers les plateformes de développement pour accroître la productivité des développeurs. Elles vont ainsi s’appuyer sur une technologie qui prend en charge les tâches critiques mais indifférenciées du développement, qui se met constamment à jour avec les dernières technologies du cloud, qui évolue automatiquement et qui exploite les conteneurs et Kubernetes. Et tout cela en étant libéré du labeur, de la maintenance inutile et de la dette technique.

Les développeurs quant à eux vont exiger une expérience de sécurité plus simple et plus fiable. Bien qu’ils ne soient pas des experts en sécurité, ils sont soumis à une pression croissante pour créer des programmes exempts de vulnérabilités, notamment à la lumière des attaques de ransomware très médiatisées de 2021. Par conséquent, les développeurs exigeront des outils de développement dont on sait qu’ils sont constamment renforcés contre les vulnérabilités et des plateformes de développement qui offrent une sécurité conçue dans la pile technologique des applications et qui s’adaptent à l’évolution des entreprises et des technologies.

Au cours des 12 prochains mois, le DevSecOps devrait également s’imposer et pousser à l’adoption des plateformes de développement. Pour faire face à la recrudescence des cyberattaques et à l’évolution des cadres réglementaires, les RSSI et les DSI vont préférer créer de nouvelles expériences numériques basées sur des plateformes qui gèrent systématiquement toutes les étapes du développement de la livraison des apps pour chaque nouvelle app. La réduction des budgets liée à la prolifération des solutions SaaS devient une autre forme de dette technique naissant d’un enchevêtrement dans l’intégration requise entre des centaines de systèmes.

En 2022, selon OutSystems, la bascule entre construire et acheter des applications va changer. Pour retrouver l’agilité grâce à des systèmes d’entreprise adaptés et utilisés par les employés, les partenaires et les clients, les organisations vont devoir se tourner vers un nouveau type de développement d’applications natives dans le cloud, hautement distribué, évolutif et permettant la création d’applications personnalisées et résilientes qui augmentent l’agilité de l’organisation.