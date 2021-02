Qualys étend le VMDR aux équipements mobiles Android et iOS/iPadOS

février 2021 par Marc Jacob

Qualys, Inc. a étendu sa solution Qualys VMDR (Vulnerability Management, Detection and Response) aux équipements mobiles en prenant en charge les systèmes d’exploitation Android et iOS/iPadOS pour offrir une solution de bout en bout qui garantit la sécurité des équipements mobiles.

La solution tout en un Qualys VMDR fournit une visibilité granulaire des équipements mobiles, de précieuses informations sur la sécurité des données, une surveillance proactive de l’état de ces mêmes équipements ainsi qu’une réponse automatisée pour tous les équipements iOS et Android et pour les applications installées, tout comme le fait déjà la solution VMDR utilisée sur site, sur les points d’extrémité, dans le Cloud et les conteneurs et sur les actifs OT et IoT.

« L’utilisation d’équipements mobiles comme vecteurs de menace a augmenté de manière exponentielle, plus particulièrement pendant la pandémie en raison de l’explosion du télétravail. C’est pourquoi je suis ravi que Qualys prenne désormais en charge les équipements Android et iOS via son agent Cloud remarquable. Ainsi, je peux désormais étendre mon programme de gestion des vulnérabilités aux équipements mobiles et avoir la visibilité nécessaire pour neutraliser les menaces mobiles avant qu’elles surgissent, » déclare Suhail Muhammad, Responsable du centre SOC d’une organisation humanitaire d’envergure mondiale.

Atouts de la solution Qualys VMDR for Mobile Devices :

Inventaire complet des équipements mobiles et des applications – Bénéficiez d’une vue holistique de l’ensemble des équipements Android, iOS/iPadOS et de toutes les applications installées dans votre entreprise. Un inventaire enrichi fournit des détails précis sur des centaines de points de donnés mobiles comme, le type d’équipement, la version du système d’exploitation, les applications installées, l’état du cycle de vie, la localisation de l’équipement, certificats CA... Évaluation continue des vulnérabilités – Appuyez-vous sur l’agent Cloud léger de Qualys pour une visibilité et une évaluation en temps réel des vulnérabilités qui affectent les équipements, les systèmes d’exploitation, les applis et le réseau grâce à la base de données de signature la plus complète du marché. Qualys procède à une corrélation automatique des vulnérabilités avec les versions des applications pour améliorer la précision et éliminer le temps passé à rechercher et mapper manuellement des défaillances.

Supervision en temps réel des problèmes de configuration - Étendez votre programme de gestion des vulnérabilités en surveillant en continu la configuration de vos équipements mobiles critiques comme le recommandent les bonnes pratiques de la NSA et du CIS pour bénéficier d’une sécurité continue (fonctionnalité disponible courant du deuxième semestre 2021). Orchestration intégrée des réponses et des patchs - Remédiez et intervenez en même temps sur tous les équipements mobiles à risque grâce à des contrôles en temps réel et prêts à l’emploi, notamment pour désinstaller ou mettre à jour des applications vulnérables, alerter les utilisateurs, réinitialiser ou déverrouiller des équipements ou encore modifier des codes secrets. En outre, Qualys assure l’orchestration des réponses à apporter, qu’il s’agisse de déployer des versions d’applications mises à jour à partir de Google Play Store ou de désinstaller des applications vulnérables, afin d’accélérer la remédiation.