Arx One et NEPSIO Conseil lancent une offre pour les collectivités territoriales

février 2021 par Marc Jacob

L’entreprise Arx One, spécialisée dans les solutions de partage et de sauvegarde de données, et le cabinet NEPSIO Conseil, acteur dans les projets de transformation organisationnelle et digitale sur le Grand Ouest, s’allient pour répondre aux problématiques des collectivités locales en matière d’accès, de partage et d’hébergement sécurisé des données pour les agents et les élus. S’unir pour placer le numérique au cœur de la stratégie des collectivités territoriales.

Les deux entreprises ligériennes ont conjointement décidé d’être forces de proposition et d’apporter leurs savoir-faire respectifs aux acteurs du territoire dans cette période où le télétravail s’est généralisé et a amené de nouvelles pratiques et besoins pour plus d’agilité.

Arx One propose sa solution Seafile et son expertise technique pour faciliter l’accès à distance pour les agents et les élus et leur apporter plus d’autonomie et de fluidité dans leur quotidien grâce à une solution bureautique simple et utilisable même hors connexion internet.

Les consultants de NEPSIO Conseil apportent de leur côté leur savoir-faire méthodologique en conduite du changement pour accompagner les agents et les élus dans l’appropriation de cette nouvelle brique technologique et l’adapter à leurs usages du quotidien.

NEPSIO Conseil est utilisateur de la Solution Seafile depuis plus de cinq ans. Le cabinet a donc pleinement validé les capacités de cette solution à répondre totalement aux nouveaux usages de mobilité et de sécurité dans la fonction publique territoriale. La solution Seafile permet de partager des fichiers en ligne, qui respecte les critères d’accessibilité et de sécurité pour garantir un travail collaboratif optimal au sein des équipes.

Arx One est une entreprise de droit français, soumise aux lois françaises qui assure et garantit les éléments-clefs d’une bonne gouvernance dans une démarche de souveraineté des données. Arx One offre un hébergement des données dans des datacenters français. C’est avec cette ligne de conduite qu’Arx One développe des solutions de sauvegarde en gardant en préoccupation permanente la confidentialité et la sécurité des données.

Un dispositif financier pour soutenir la transformation numérique des collectivités territoriales

L’offre packagée par les deux acteurs pour l’installation a été co-construite afin d’offrir un tarif adapté aux collectivités clientes.

De plus, elle peut être financée à 100% par le plan France Relance lancé fin janvier par le gouvernement et qui vise à soutenir l’ingénierie, le déploiement, l’accompagnement ou la formation au numérique des collectivités. Particulièrement adaptée aux collectivités ne disposant pas d’équipe informatique en propre par sa simplicité d’usage et de maintenance, elle peut aussi être déployée à plus grande échelle, notamment auprès de communautés de communes dans une démarche de travaux collaboratifs grâce à une facilité de gestion des habilitations.