monday.com lance mondayDB 1.0.

juillet 2023 par Marc Jacob

monday.com Ltd. annonce le lancement de mondayDB 1.0. Version initiale de sa toute nouvelle infrastructure pour la plateforme monday.com, mondayDB est désormais achevée et a été déployée auprès de plus de 186 000 clients.

Pensée comme une nouvelle infrastructure de données adaptée aux exigences uniques de la plateforme multi-produits, mondayDB a été conçue pour offrir à tous les clients de meilleures performances, une plus grande évolutivité et une meilleure stabilité. Son architecture sans schéma offre une flexibilité et une stabilité uniques, permettant aux organisations de toutes tailles de créer et de gérer des processus de travail complexes et dynamiques à grande échelle, tout en bénéficiant de performances techniques exceptionnelles.

La version initiale publiée mondayDB 1.0 permet de charger des tableaux comptant plusieurs milliers d’éléments jusqu’à 5 fois plus rapidement, ce qui permet aux clients de gérer des processus de travail complexes et impliquant un grand nombre de données. D’autres versions suivront dans les années à venir, qui permettront de gagner encore en rapidité, en envergure et en fonctionnalités.

L’infrastructure de données telle que redéfinie par mondayDB permettra à toutes les organisations d’atteindre leurs objectifs commerciaux grâce à ses principales prestations :

Amélioration majeure des performances : grâce à sa capacité à atteindre des performances élevées en augmentant les ressources de calcul, mondayDB permettra aux clients de profiter d’une vitesse accrue sur des milliards de tableaux pour accompagner leur croissance et prendre en charge les processus de travail les plus complexes.

Souplesse et évolutivité : avec son architecture sans schéma qui peut stocker, récupérer et interroger n’importe quel type de données, mondayDB sait répondre aux besoins uniques de ses clients et s’adapte au mieux à leurs méthodes de travail à mesure qu’ils augmentent leur nombre d’utilisateurs, leurs tableaux de données et leur volume de requêtes.

Créer n’importe quel logiciel pour n’importe quel processus de travail : mondayDB élargit l’API ouverte de monday.com et fournit des capacités d’analyse de données uniques, permettant aux développeurs de créer n’importe quelle application à partir de la plateforme monday.com.

mondayDB 1.0 a réussi à mettre en place l’infrastructure nécessaire pour garantir un déploiement fluide et optimal des prochaines versions. L’entreprise commencera à déployer mondayDB 1.1 d’ici la fin de l’année, ce qui facilitera le partage et l’agrégation de données provenant de différents tableaux pour les clients qui travaillent sur des rapports volumineux. Au cours du premier semestre 2024, mondayDB offrira une expansion accrue pour l’ensemble de la plateforme Work OS avec la sortie de mondayDB 2.0.