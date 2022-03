Prochains événements de formation SANS en 2022 dans votre région

mars 2022 par Marc Jacob

SANS Institute s’est fixé pour mission de doter les professionnels de la cybersécurité des compétences et des connaissances pratiques nécessaires pour rendre le monde plus sûr. Cette démarche se traduit par la mise en place d’une offre de grande qualité regroupant formations, certifications, formations financées sur critères d’éligibilité dans nos quatre Academies, programmes diplômants, cyber ranges et une multitude de ressources. Notre but : répondre aux besoins de chaque professionnel de la sécurité informatique. Nous mobilisons nos meilleures ressources cyber – informations, recherches et cerveaux – pour offrir aux organisations et à nos stagiaires les formations utiles et le soutien dont ils ont besoin.