ProHacktive

juin 2021 par Marc Jacob

Année de création : 2018

Activités : Solution d’audit en cybersécurité automatisé et permanent

Description du votre produit phare pour 2021 :

Sherlock est un boitier électronique autonome et Plug and Play qui peut être branché à n’importe quel endroit du réseau informatique. Ce boitier audite ainsi automatiquement et en permanence tous les appareils (IPs) connectés. Il en révèle chaque vulnérabilité sous forme d’un rapport simple d’audit et de notation conformément au standard CVSS (Common Vulnerability Scoring System). L’administrateur du parc informatique peut alors procéder aux différents correctifs, assurant ainsi l’étanchéité permanente du réseau face aux cyberattaques. Sherlock, est une solution pérenne et complémentaire aux antivirus et firewalls, à mettre en place sur le réseau en interne (LAN). Nous n’utilisons pas de stockage centralisé (cloud) les données des clients restent leur propriété.

Adresse du site Internet : https://prohacktive.io

Services proposés sur ce site : Description du produit et des gammes / Besoin satisfait / Précommande / Prise de contact /

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

L’équipe, localisée à Gap, est composée de 9 personnes dont Benoît Malchrowicz CEO (ex formateur chez Juniper), Raphaël Pion Security Engineer (ex pentester chez Airbus), Adrien CHABOT Spécialiste Systèmes et Réseaux (ex DSI de QWANT) et d’autres profils intéressants nous permettant de monter en charge sereinement.

La traction est au rendez-vous pour une véritable commercialisation démarrée en Juillet dernier, un CA 2021 prévu à 600K€ et un premier distributeur partenaire d’envergure internationale signé en Mai (Groupe Itancia).

Nous avons actuellement une 50aine de clients finaux.

Nous préparons une 2nde levée de fonds en Q1 2022 (Série A) suite à une première levée réalisée en Janvier 2019 (1,3M€ auprès d’acteurs institutionnels et bancaires).