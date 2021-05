XM Cyber

mai 2021 par Marc Jacob

Contact : Rudy Liotaud, rudy.liotaud@xmcyber.com / 07 50 52 19 98

Année de création : 2016

Activités : Editeur de logiciel en cyber sécurité

Description du produit phare pour 2021 :

XM Cyber propose une technologie dont l’approche est très novatrice et disruptive : elle utilise la perspective de l’attaquant pour trouver et remédier les chemins qui mènent aux actifs critiques, sur l’ensemble des environnements on premise et cloud. Sans impact sur le réseau, sans faux positifs et sans consommer des ressources machines.

Adresse du site Internet : www.xmcyber.com

Services proposés sur ce site : Pour le moment, un essai gratuit de la Plateforme XM Cyber

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

XM Cyber souhaite se développer rapidement sur les différents continents. Pour atteindre ses objectifs ambitieux, les fondateurs se sont appuyés sur une équipe de Management commercial très expérimentée dans le monde la cyber sécurité. Le but étant de recruter et structurer les équipes commerciales par zone géographique afin d’ouvrir de nouveaux marchés et porter la croissance déjà exponentielle de la Société.