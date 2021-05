Portworx apporte des améliorations à PX-Backup

mai 2021 par Marc Jacob

Portworx® par Pure Storage® annonce PX-Backup 2.0, la nouvelle version de sa solution de protection des données et applications modernes. Les nouvelles fonctionnalités permettent aux entreprises de renforcer la sécurité avec des contrôles d’accès basés sur les rôles, de développer l’intelligence en matière de protection des données grâce à un nouveau tableau de bord permettant d’accéder à la chronologie des activités et d’effectuer une recherche pour gérer les tâches de sauvegarde, ou encore de protéger les applications Kubernetes exécutées sur un plus grand nombre de plateformes Cloud.

Conçue pour s’adapter aux caractéristiques uniques de Kubernetes, PX-Backup 2.0 par Portworx fournit aux équipes informatiques une expérience sécurisée en libre-service pour protéger efficacement les applications modernes. Les nouvelles fonctionnalités et capacités comprennent :

● Libre-service sécurisé avec contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) : PX-Backup 2.0 offre des contrôles d’accès granulaires basés sur les rôles qui s’intègrent aux systèmes d’authentification de l’entreprise (LDAP et Active Directory, par exemple) pour assurer une expérience sécurisée en libre-service. Les clients peuvent désormais attribuer des rôles spécifiques aux utilisateurs et aux groupes d’utilisateurs, tandis que les administrateurs peuvent contrôler les autorisations et le niveau d’accès des utilisateurs dans PX-Backup.

● Développement de l’intelligence en matière de protection des données grâce au tableau de bord Backup Activity Timeline : le tableau de bord en libre-service fournit des informations graphiques sur les activités de sauvegarde et les statuts, de manière quotidienne et mensuelle. Les utilisateurs peuvent maintenant consulter toutes les tâches de sauvegarde en un simple coup d’œil et filtrer ou afficher facilement les tâches en fonction de l’heure ou du jour.

● Ergonomie améliorée grâce au regroupement des applications : l’ergonomie a été améliorée grâce à l’intégration de l’application Kubernetes (plutôt que les pods ou objets) dans les filtres principaux pour configurer et gérer les sauvegardes. Les utilisateurs peuvent ainsi optimiser l’affichage pour l’ensemble des applications, au lieu de chaque ressource, et adapter l’interface utilisateur pour des centaines de namespaces et des milliers de ressources.

● Support étendu des plateformes Cloud : le support couvre la sauvegarde et la reprise des offres Kubernetes, dont VMware Tanzu et Microsoft Azure, et tire parti de l’intégration native de CSI. PX-Backup peut désormais protéger les applications exécutées sur ces plateformes, même si le client n’utilise pas PX-Store.

● Disponibilité sur les marketplaces cloud : PX-Backup est désormais disponible avec une facturation consolidée sur la marketplace d’AWS et le catalogue IBM Cloud.

La protection des données est de plus en plus cruciale, mais de nombreuses entreprises rencontrent encore des difficultés dans ce domaine, notamment dans les environnements Kubernetes distribués et complexes où les méthodes traditionnelles de protection des données sur serveur ne peuvent pas évoluer efficacement. D’après Enterprise Strategy Group[1], environ 75 % des professionnels IT croient à tort que les applications basées sur des conteneurs peuvent être sauvegardées de la même manière que les autres applications. Par conséquent, en cas de défaillances opérationnelles, les entreprises risquent de subir des retards importants dans les processus, des arrêts imprévus et de perdre des données.