Vertiv lance la nouvelle génération d’onduleurs pour les applications critiques

mai 2021 par Marc Jacob

Vertiv présente Vertiv™ Liebert® EXM2, un onduleur monolithique triphasé offrant un rendement jusqu’à 97% en mode double conversion et 98,8% en mode online dynamique. Avec une capacité de puissance allant de 100 à 250 kVA et un format compact et flexible, le système est conçu pour une large gamme d’applications, notamment le secteur ferroviaire, la santé, l’industrie légère, les commerces et les datacenters de taille moyenne. Il est actuellement disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) et dans certains pays de la région Asie-Pacifique et en Inde.

Le Liebert EXM2 repose sur les technologies avancées qui améliorent l’efficacité et la fiabilité, comme la mise en parallèle intelligente et trois modes de fonctionnement basés sur le machine learning qui réduisent les coûts d’exploitation et la dissipation énergétique. Le mode on-line dynamique de Vertiv, qui a fait ses preuves, offre une efficacité pouvant atteindre 98,8% tout en garantissant la performance du transfert rapide de la charge en sortie et une grande fiabilité. En outre, la conception interne modulaire à tolérance de pannes permet une installation et un entretien sûrs, faciles et rapides, ce qui réduit le temps moyen de réparation (MTTR) et maximise la disponibilité.

Les dernières innovations apportent un meilleur rendement et donc des économies d’énergie, ce qui réduit considérablement le coût total de possession (TCO) et assure un retour sur investissement (ROI) rapide. Le Liebert EXM2 est compatible avec les batteries lithium-ion (LIB) et supporte des températures élevées jusqu’à 50°C, ce qui minimise les besoins de refroidissement et la consommation énergétique globale.

Grâce à un panneau tactile de 9 pouces offrant une vue flexible et de multiples options de sécurité, le Liebert EXM2 offre des capacités de surveillance, de gestion et de diagnostic avancées. Les commandes et les communications intelligentes sont compatibles avec les Vertiv™ LIFE™ Services, Liebert® Nform, SiteScan® et le logiciel de surveillance de l’infrastructure de la plateforme Trellis™, ainsi qu’avec les systèmes de gestion de batterie (BMS) et les systèmes de gestion de l’infrastructure des datacenters (DCIM) tiers.

Liebert EXM2 succède aux modèles phares Liebert® EXM et Liebert® NXC, qui ont été largement reconnus comme des ASI très performantes, prenant en charge des milliers de sites et environ 1,7 GW de charges critiques au niveau mondial. Cette dernière innovation produit répond au besoin croissant en onduleurs hautement fiables et efficaces pour les applications de taille moyenne qui permettent une connexion à faible latence entre le cloud et les sites Edge.