PFU (EMEA) Limited lance trois nouveaux modèles de claviers Happy Hacking Keyboard

juillet 2020 par Marc Jacob

La filiale de Fujitsu, PFU (EMEA) Limited lance aujourd’hui trois nouveaux modèles du clavier Happy Hacking Keyboard (HHKB), avec douze variantes pour les adeptes de claviers et les amateurs des switchs Topre. La nouvelle gamme présente deux modèles compatibles Bluetooth, offrant aux utilisateurs une mobilité accrue et une connectivité à tous leurs appareils modernes. Avec un design véritablement ergonomique, des switchs à touches Topre haut de gamme, et une conception japonaise solide, les nouveaux modèles HHKB offrent un meilleur niveau de productivité et d’efficacité aux développeurs et aux professionnels.

Conçus par des développeurs pour des développeurs, les claviers permettent une saisie rapide et fluide tout en minimisant la fatigue au niveau de la main, des doigts et des poignets. Depuis sa sortie, la gamme HHKB a séduit de nombreux développeurs, journalistes et autres professionnels avec plus de 500 000 unités vendues dans le monde, représentant une communauté considérable de clients fidèles.

Le clavier HHKB est pensé pour répondre aux besoins de confort des utilisateurs : ergonomie, précision, débit des touches, mobilité améliorée et résistance. Grâce à son format ultra-compact de 60 touches sans pavé numérique (« Tenkeyless ») et sa disposition quasi-symétrique, chaque touche se trouve à portée de main de la ligne du milieu. Il est doté d’interrupteurs DIP qui permettent aux utilisateurs de modifier les attributions des touches Contrôle, Méta et de suppression. Avec les modèles Hybrid et Hybrid Type-S, les utilisateurs peuvent personnaliser l’ensemble de la disposition des touches[i] grâce à une application logicielle intuitive et facile à utiliser. Les paramètres de disposition des touches sont écrits sur le clavier lui-même, afin de pouvoir utiliser la même disposition sur tous vos appareils.

L’ensemble de la nouvelle gamme est équipé d’un port USB-C pour la compatibilité avec Windows® PC et Mac®. Les modèles Hybrid et Hybrid Type-S sont également équipés de la technologie Bluetooth 4.2, qui permet de coupler jusqu’à quatre appareils à la fois[ii], assurant ainsi la compatibilité avec des PC Windows® ou Mac®, des smartphones iPhone® ou Android™ et des tablettes Windows®, iPad® ou Android™. Les utilisateurs peuvent passer d’un appareil à un autre à l’aide de simples raccourcis clavier.

Fabriqué et conçu au Japon, le HHKB est construit pour durer. Les switchs à touches Topre ont une durée de vie de 50 millions de frappes. Chaque touche est fabriquée à partir du polytéréphtalate de butylène (PBT), un matériau très solide qui évite la brillance des touches due à l’usure. La méthode d’étiquetage des touches par sublimation a été utilisée pour offrir des touches solides et résistantes à la décoloration, de sorte que les caractères restent visibles après des années d’utilisation.

Fonctionnalités clés de la gamme Happy Hacking Keyboard

Tous les modèles HHKB sont dans un format Tenkeyless (sans le pavé numérique) ultra-compact de 60 touches, avec une disposition quasi-symétrique. Les touches difficiles à atteindre sont éliminées et remplacées par des raccourcis et une disposition intelligente, de sorte que chaque touche soit rapprochée de la ligne du milieu - ce qui réduit l’écartement des doigts et le risque de fatigue des mains et des poignets lors d’une utilisation prolongée.

Tous les modèles HHKB sont équipés de touches haut de gamme en PBT texturés et résistants à l’usure. Les touches sont imprimées par méthode de sublimation. La méthode d’impression par sublimation offre des touches résistant à la décoloration et de longue durée.

Tous les modèles HHKB sont dotés de switchs à touches capacité électrostatiques Topre de première qualité, qui détectent les changements de capacité électrostatique à chaque frappe. Les switchs Topre assurent une frappe fluide, avec une précision extrême et un retour de touche naturel.

Tous les modèles HHKB HYBRID Type-S utilisent des switchs à touche Topre silencieux pour une expérience HHKB sans bruit.

Le modèle HHKB Classic est disponible en blanc ou en gris anthracite, avec des touches imprimées ou vierges et dispose de switchs Topre et d’une connexion USB-C.

Le modèle HHKB HYBRID est disponible en blanc ou en gris anthracite, avec des touches imprimées ou vierges, et dispose de switchs Topre, d’une connexion USB-C et d’un multi-appairage Bluetooth 4.2.

Le modèle HHKB HYBRID Type-S est disponible en blanc ou en gris anthracite, avec des touches imprimées ou vierges, et dispose de switchs Topre silencieux, d’une connexion USB-C et d’un multi-appairage Bluetooth 4.2.