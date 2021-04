Orange Pologne s’allie à Onfido pour proposer une solution de vérification d’identité self-service aux clients mobile Orange Flex

avril 2021 par Marc Jacob

Orange et Onfido, fournisseur de solutions de vérification d’identité et d’authentification, ont annoncé leur collaboration dans le cadre de l’automatisation du processus de vérification d’identité d’Orange Flex, rendant ainsi la souscription à un forfait mobile plus simple et plus rapide que jamais. La technologie d’Onfido allie l’intelligence artificielle (IA) à la biométrie du visage pour vérifier l’identité des utilisateurs. Elle propose à ses clients polonais une expérience utilisateur améliorée ainsi qu’une protection efficace contre les fraudeurs.

Lancée en mai 2019 pour moderniser l’expérience des télécommunications, Orange Flex concrétise l’approche visionnaire d’Orange. En s’appuyant sur des recherches et des retours clients, Orange a développé une offre unique dans le domaine des télécommunications par une expérience 100 % digitale basée sur un service d’abonnement, et s’est ainsi créé sa place sur le marché.

Afin d’automatiser pleinement l’expérience Orange Flex, Orange avait besoin d’un prestataire de vérification d’identité fiable pouvant l’aider à concrétiser sa vision 100 % digitale orientée client. Le partenariat avec Onfido leur a permis de réunir tous ces critères, par l’intégration de la solution de vérification de document d’identité et la vérification biométrique faciale d’Onfido, dans le processus de création d’un compte Orange Flex.

Cette collaboration a immédiatement porté ses fruits :

• Orange Flex a un taux de réussite de vérification de documents d’identité de 90 %

• Orange Flex a pu diminuer les interventions de ses équipes visant à corriger manuellement les erreurs liées aux données, et l’entreprise est désormais mieux protégée contre les actions malveillantes

• Orange Flex propose à ses clients d’améliorer leur UX (User eXperience). Il faut désormais moins de 10 minutes en moyenne à un utilisateur pour souscrire un contrat

• Les clients possédant un appareil compatible eSIM peuvent activer un numéro de téléphone mobile en à peine 2 minutes

• Orange Flex compte aujourd’hui plus de 100 000 clients actifs en Pologne

Les utilisateurs d’Orange Flex peuvent s’inscrire en prenant simplement une photo de leur pièce d’identité officielle et un selfie. A l’aide de sa technologie basée sur l’IA, Onfido vérifie la véritable identité de l’utilisateur en analysant la photo de la pièce d’identité, s’assurant qu’elle est authentique et non frauduleuse, pour ensuite la comparer à l’image du selfie. Cela garantit que la personne est physiquement présente et est bien le véritable propriétaire de la pièce d’identité. Grâce à une solution de vérification d’identité self-service entièrement digitale, les clients peuvent s’inscrire sur Orange Flex sans quitter le confort de leur domicile. Plus besoin de se rendre en magasin : il est désormais possible de s’inscrire, de payer, et de changer ou renouveler son forfait depuis l’application.