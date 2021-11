Oracle ouvre sa première région cloud en France

novembre 2021 par Marc Jacob

Oracle annoncei l’ouverture de sa première région cloud en France pour répondre aux demandes croissantes de cloud computing des organisations des secteurs privé et public. La région Oracle Cloud Marseille permettra aux clients et aux partenaires d’accéder à tous les services Oracle Cloud pour accompagner cette croissance. Le cloud de nouvelle génération d’Oracle est désormais disponible dans 32 régions dans le monde entier, l’objectif étant d’avoir au moins 44 régions cloud d’ici la fin 2022 afin de poursuivre l’une des expansions les plus rapides de tous les grands fournisseurs de cloud.

Les services Oracle Cloud, notamment Oracle Autonomous Database, Oracle Container Engine for Kubernetes et Oracle Cloud VMware, sont désormais disponibles depuis Marseille. Les organisations du secteur bancaire ou du secteur public par exemple, seront ainsi en mesure de répondre à leurs importantes exigences de conformité réglementaire. En outre, Oracle propose une large gamme de stratégies de modernisation des applications et de cloud pour aider les organisations françaises à faire face à une concurrence mondiale. La région cloud est stratégiquement située à Marseille, véritable site stratégique : la ville qui est l’un des dix premiers hubs mondiaux de l’Internet et connaît également la croissance la plus rapide au monde, est un point de confluence majeur pour les câbles sous-marins utilisés pour la transmission internationale de données.

Oracle prévoit également d’ouvrir une deuxième région cloud en France en 2022 ; un élément fondamental de la stratégie cloud unique à double région d’Oracle, qui aide les clients à répondre aux exigences de continuité d’activité et de conformité en leur permettant de déployer des applications résilientes sur plusieurs sites géographiquement séparés - sans que les données sensibles ne quittent le pays.

Outre la stratégie à deux régions qui optimise l’accès aux données, l’architecture de nouvelle génération d’OCI fournit une base résiliente et hautes performances pour les services cloud, tandis que la conception de son réseau physique et virtuel optimise les performances et la sécurité. Et comme pour chaque région Oracle Cloud, celle de Marseille contient trois domaines de défaillance (« fault domains »), qui sont des grappes de matériel formant des centres de données logiques, afin de garantir une haute disponibilité et une résilience aux pannes de matériel et de réseau.

La région cloud de Marseille renforce le vaste réseau d’Oracle au sein de l’Union européenne, où Francfort et Amsterdam sont déjà disponibles, où Milan et Stockholm vont ouvrir plus tard d’ici la fin de l’année,. La stratégie d’Oracle consiste à répondre aux besoins des clients là où ils sont, en leur permettant de conserver les données et les services là où ils en ont besoin. Les clients peuvent déployer Oracle Cloud entièrement dans leurs propres datacenters avec Dedicated Region et Exadata Cloud@Customer, déployer des services cloud localement avec une gestion basée sur le cloud public, ou déployer des services cloud à distance sur la périphérie (« edge computing ») avec Roving Edge Infrastructure.

Oracle s’engage en faveur du développement durable et a promis d’alimenter toutes les régions Oracle Cloud dans le monde avec 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025. Ce qui est déjà le cas en Europe, ainsi qu’en Amérique du Nord et en Amérique du Sud : toutes les régions Oracle Cloud sont déjà alimentées à 100 % par des énergies renouvelables et y utilisent des technologies de pointe en matière de gestion de l’énergie et de refroidissement pour minimiser leur impact sur l’environnement.

Ainsi, pour maintenir la température des serveurs au plus bas, la région de Marseille s’appuie sur un système d’échange de chaleur basé sur le "river cooling", qui est 30 fois plus économe en énergie que les systèmes de refroidissement classiques. Cela minimise l’impact de la région cloud sur l’environnement et en fait l’une des plus efficaces du pays. Dans le cadre de son initiative "Clean Cloud" à base d’énergie renouvelable, Oracle a par ailleurs réutilisé ou recyclé 99,6 % de son matériel hors service au cours de l’exercice fiscal 2021, tout en respectant strictement les pratiques d’Oracle en matière de confidentialité et de sécurité des données.

Les régions Cloud fournissent du Multicloud

Le réseau étendu d’OCI, composé de plus de 70 partenaires FastConnect régionaux et mondiaux, offre aux clients une connectivité dédiée aux régions cloud d’Oracle et aux services d’OCI, leur offrant ainsi les meilleures options partout dans le monde. FastConnect est un moyen simple, flexible et rentable de créer une connexion réseau privée dédiée offrant une bande passante plus élevée, une latence plus faible et des performances plus cohérentes par rapport aux connexions Internet publiques.

En outre, OCI et Microsoft Azure ont établi un partenariat stratégique qui permet aux clients communs d’exécuter des charges de travail dans les deux cloud. Le partenariat offre une interconnexion cross-cloud à faible latence entre OCI et Azure dans certaines régions (actuellement Londres, Amsterdam et Francfort), une identité fédérée pour les clients communs déployant des applications dans les deux cloud, et un modèle de support collaboratif. Les clients peuvent exécuter des applications complètes dans une configuration multicloud, tout en conservant une connectivité à haute performance qui ne nécessite pas une autre architecture. Ils peuvent également migrer des applications existantes ou développer des applications cloud natives qui utilisent une combinaison de services OCI et Azure. Cette configuration sera mise en œuvre dans la région de données de Marseille à la demande des clients.

Régions cloud Oracle actuellement disponibles

• Asie-Pacifique : Tokyo (Japon), Osaka (Japon), Séoul (Corée du Sud), Chuncheon (Corée du Sud), Mumbai (Inde), Hyderabad (Inde), Sydney (Australie), Melbourne (Australie)

• Amérique : San Jose (Etats-Unis), Phoenix (Etats-Unis), Ashburn (Etats-Unis), Toronto (Canada), Montréal (Canada), São Paolo (Brésil), Vinhedo (Brésil), Santiago (Chili)

• Europe : Francfort (Allemagne), Londres (Royaume-Uni), Newport, Pays de Galles (Royaume-Uni), Zurich (Suisse), Amsterdam (Pays-Bas)

• Moyen-Orient : Jeddah (Arabie saoudite), Dubaï (E.A.U)

• Gouvernement : deux régions générales du gouvernement des Etats-Unis et des régions de sécurité nationale américaine, trois régions gouvernementales spécifiques du ministère de la Défense des Etats-Unis, deux au Royaume-Uni (Londres et Newport, Pays de Galles)