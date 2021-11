Vertiv confie à Birgit Jackson la direction de sa division Racks intégrés et solutions IT pour la zone EMEA

novembre 2021 par Marc Jacob

Vertiv annonce la nomination de Birgit Jackson au poste de directrice EMEA de la division Racks intégrés et solutions IT.

Mme Jackson rapportera à Giordano Albertazzi, Président de Vertiv pour la zone EMEA et responsable global du Channel et aura pour mission de développer de nouvelles stratégies et de diriger une équipe afin de contribuer au développement continu et au leadership de Vertiv sur le marché de la distribution IT. Elle remplace Alex Pope, qui a récemment été promu au poste de vice-président mondial pour les systèmes edge.

Mme Jackson rejoint Vertiv avec plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de produits à l’échelle mondiale, au cours desquels elle a développé des gammes de produits, leur positionnement et leur politique de prix, conduit les stratégies de produits pour les régions de vente européennes et dirigé des campagnes de marketing et de communication.

Ces dernières années, Vertiv a investi davantage dans le Channel, en commençant par le lancement de son programme partenaire (VPP) en 2019, et en développant progressivement une série de nouveaux produits pour les sites Edge, notamment le micro datacenter plug-and-play Vertiv™ VRC-S, des onduleurs (ASI) monophasés très performants tels que le Vertiv™ Edge Lithium-Ion. En mars 2021, Vertiv a annoncé des investissements majeurs dans les effectifs, les outils, les programmes et un nouveau système de gestion des relations partenaires (PRM) afin de faciliter les interactions et d’accroître la rentabilité des partenaires. Vertiv a également mené une recherche poussée pour déterminer des modèles standard pour le déploiement d’une infrastructure edge computing, afin d’aider les entreprises à réduire les coûts et les délais de déploiement.