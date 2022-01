Oracle annonce sa première région cloud en Afrique

janvier 2022 par Marc Jacob

Après Jérusalem en octobre dernier, Abu Dhabi et Marseille en novembre, puis Milan et Stockholm en décembre, Oracle illustre à nouveau la très forte dynamique qui est la sienne sur le marché du cloud ; en effet, il s’agit là de la 37ème région Cloud d’Oracle dans le monde, ce qui en fait l’une des expansions les plus rapides parmi les grands fournisseurs de Cloud.