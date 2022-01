BT choisit Rackspace Technology comme partenaire cloud

janvier 2022 par Marc Jacob

Selon les termes de cet accord, les services de cloud hybride de BT seront basés sur les solutions de pointe de Rackspace Technology, que l’entreprise déploiera dans les centres de données de BT avec sa couche de gestion Rackspace Fabric.

Les clients bénéficieront de l’intégration, d’une part, de l’expertise en gestion du cloud et des outils d’automatisation, d’analyse et d’intelligence artificielle de Rackspace Technology et, d’autre part, des capacités en matière de réseau et de sécurité de BT.

Cette intégration améliorera l’expérience client et permettra à BT de faire évoluer ses services de cloud gérés.

Les entreprises partenaires se sont également engagées à étendre leur partenariat à l’avenir afin de créer de nouvelles offres conjointes de cloud pour leurs clients.