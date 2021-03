Opengear élargit sa gamme de serveurs de console NetOps OM2200

mars 2021 par Marc Jacob

Opengear annonce le lancement du OM2224-24E-10G-L, un serveur de console à combiner la gestion Smart OOB™ et les outils NetOps standard avec la prise en charge des réseaux 10GbE. Le nouveau modèle dispose de 24 ports Ethernet commutés 10/100/1000 Base-T gérés, et d’une interface 10GbE SFP+ permettant des taux de transfert de 10 Gbps.

L’OM2224-24E-10G-L est le tout dernier produit de la série de serveurs de console NetOps, permettant à la fois des applications d’automatisation avancées et des fonctions de gestion hors bande intelligente « Smart Out-of-Band » dans un seul appareil. Avec les deux ports Ethernet 10GbE SFP+, le nouveau modèle prend en charge l’infrastructure à bande passante optimisée courante dans les datacenters et les installations à haute densité. Il ajoute également de la flexibilité aux configurations intégrant une console série et des ports Ethernet. Un modem cellulaire 4G-LTE intégré garantit l’accès lorsque les connexions primaires ne sont pas disponibles.

Géré par le logiciel Lighthouse d’Opengear, l’OM2224-24E-10G-L fait partie de la plateforme Network Resilience d’Opengear, qui fournit un plan de gestion indépendant et sécurisé prenant en charge l’accès à distance en toute sécurité et l’automatisation standard des dispositifs critiques.

Des références supplémentaires ont également été communiquées pour la gamme de serveurs de console OM1200 NetOps, avec quatre ports de console série et quatre ports Ethernet.