Gigamon Hawk s’intègre avec FireEye, Inc

mars 2021 par Marc Jacob

Gigamon annonce la dernière intégration technique de Gigamon Hawk avec FireEye, Inc, le spécialiste de la sécurité basée sur l’intelligence. Une relation de confiance qui dure et franchit une nouvelle étape aujourd’hui, avec l’intégration de Gigamon Hawk, le premier système de visibilité et d’analyse pour toutes les données en transit sur n’importe quel réseau cloud. Contrairement aux outils de visibilité existants, seul Hawk est construit sur une architecture unique qui couvre l’ensemble de l’infrastructure hybride et peut évoluer facilement pour fournir une visibilité sur n’importe quel cloud. Les équipes informatiques ont ainsi une visibilité et un contrôle complets des performances, de la sécurité et des coûts de leur réseau.

Le besoin constant d’agilité a entraîné la transformation des infrastructures. Afin d’optimiser et de sécuriser ces environnements, les équipes IT ont mis en œuvre des applications et des outils de gestion supplémentaires à toute vitesse, engendrant de fait, un manque de visibilité sur les infrastructures hybrides. Gigamon Hawk est désormais intégré à FireEye Network Security, comblant ainsi ce manque et simplifiant radicalement l’adoption d’une infrastructure hybride. Et offre une vue unifiée via une interface unique et simple, avec gestion et contrôle intégrés.