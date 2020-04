OpenText annonce le lancement de Cloud Editions (CE)

avril 2020 par Marc Jacob

OpenText Cloud Editions (CE) 20.2 offre des options flexibles de déploiement dans le cloud avec une expertise des services managés, des applications et services Core SaaS supplémentaires, des innovations qui se concentrent sur les besoins des développeurs et la toute nouvelle plateforme d’intégration cloud Trading Grid™, conçue pour libérer la valeur des actifs informationnels d’une entreprise.

Ces nouveaux outils de gestion de l’information aident les entreprises à s’adapter de manière flexible et à répondre aux changements. Les mises à jour technologiques sont conçues pour s’adapter par défaut, afin que les entreprises puissent mener leurs équipes à travers cette crise et investir en vue de la reprise.

Adaptation flexible à un marché en pleine mutation

OpenText Cloud Editions (CE) inaugure de nouveaux logiciels cloud natifs d’OpenText. Reposant sur une architecture en conteneurs, OpenText Cloud Editions (CE) offre des options flexibles pour exécuter leurs logiciels partout, que ce soit dans leur datacenter, via un déploiement hybride ou sur la plateforme cloud de leur choix. Des mises à jour conteneurisées trimestrielles apportent de nouvelles fonctionnalités qui viennent s’ajouter progressivement et régulièrement afin de répondre aux attentes d’améliorations des clients dans le domaine du cloud.

Cette version d’OpenText Cloud Editions s’accompagne d’un grand nombre de fonctionnalités et capacités innovantes :

• OpenText Security – Encase™ Endpoint Investigator et Endpoint Forensics permettent désormais de réaliser des enquêtes sur les produits Apple équipés de la puce de sécurité T2. EnCase Endpoint Security renforce la détection et la réponse instantanées sur les postes de travail en y ajoutant la surveillance en temps réel des objets persistants. Pour les laboratoires de police scientifique, les pouvoirs publics et les entreprises, l’accès distant Tableau TX1 Forensic Imager est encore amélioré par une connexion réseau sans fil 802.1x sécurisée.

• OpenText Content Services – Avec la nouvelle version d’Extended ECM for Microsoft Office 365, les télétravailleurs peuvent collaborer sur des contenus de l’entreprise et enregistrer des documents et conversations Microsoft Teams. Faisant appel à l’IA, Intelligent Capture automatise l’archivage de documents et de métadonnées dans un espace de travail Extended ECM. Dans le cadre de l’investissement continu dans Documentum, la prise en charge de l’interface utilisateur SAP Fiori a été ajoutée à Extended ECM for Documentum.

• OpenText Customer Experience Management – Les marketeurs peuvent créer, personnaliser et orchestrer des communications multicanales directement depuis leur navigateur avec Exstream™, qui permet notamment de nouvelles relectures collaboratives avec des outils de comparaison visuelle. Media Management gagne des fonctions avancées de personnalisation de l’écran d’accueil et de partage des collections, ainsi que l’automatisation des flux de tâches. TeamSite™ et Optimost™ optimisent le ciblage et l’expérimentation pour la promotion rapide des contenus les plus performants.

• OpenText IA & Analytics – Magellan BI et Reporting affichent une interface WYSIWYG qui simplifie la création de tableaux de bord en libre-service. Cette version inaugure également l’analyse d’émotions dans Magellan Text Mining ainsi que de nouveaux connecteurs et outils de crawling.

• OpenText Legal Tech – Insight Examiner (disponible uniquement aux États-Unis à date) est une nouvelle application d’investigation dans le cloud qui découvre rapidement les faits inconnus dans une enquête et fait ressortir les documents pertinents. Insight se dote d’une nouvelle fonction Cut Point Review qui produit rapidement des données, sans nécessiter de revue manuelle, dans le cadre d’un processus TAR (Technology Assisted Review) justifiable. Axcelerate™ et Magellan sont désormais intégrés pour prendre en charge l’analyse de texte à base d’IA aux fins de recherche et d’enrichissement.

• OpenText AppWorks™ – Les développeurs peuvent plus rapidement et facilement automatiser les processus et créer des applications avec des capacités de sécurité simplifiées et de nouvelles fonctions de type glisser-déposer.

De nouvelles applications SaaS pour répondre aux défis des flux intensifs d’informations

OpenText OT2 20.2 comporte de nouvelles applications Core SaaS spécialement conçues, qui permettent de mieux valoriser les déploiements OpenText existants, dans le cloud ou sur site.

OpenText™ Core for Building Information Modeling est le dernier-né dans la gamme croissante d’applications SaaS de nouvelle génération spécialement conçues par OpenText. Core for Building Information Modeling réduit les coûts opérationnels et la complexité, tout en augmentant l’efficacité de l’exploitation des bâtiments en facilitant et optimisant la capture et la vérification des données entrantes.

Les applications SaaS Core se caractérisent par leur facilité de déploiement, leurs capacités sur mesure, leurs mises à jour en continu et leur faible coût total de possession (TCO). Ces applications – Share, Capture, Signature, Experience Insights, Federated Compliance, SAP Solutions et Capital Projects – ont pour vocation d’aider les responsables d’entreprise à gérer les processus et à améliorer la productivité.

De nouvelles applications pour de nouveaux besoins

OT2 20.2 offre de nouveaux services Core pour aider les développeurs à créer des applications personnalisées en réponse à des problèmes spécifiques de gestion de l’information. Il s’agit en particulier d’un service de capture intelligente, pour automatiser l’extraction des données, et d’un service eSignature, pour la préparation des documents et leur signature électronique rapide et sécurisée.

Certains partenaires seront invités à participer à un programme Développeurs Bêta fermé leur offrant de nouvelles possibilités, dans lequel ils auront accès à des services et API OT2 supplémentaires.

Gérer les perturbations de la supply chain avec la nouvelle plateforme étendue Trading Grid

OpenText annonce en parallèle OpenText Trading Grid, la seule plateforme unifiée du marché pour l’intégration B2B et A2A, proposée sous la forme d’un service managé. Celle-ci associe des capacités d’intégration multi-entreprises à une architecture moderne de microservices et au logiciel de visualisation de données OpenText ALLIAGE™, leader du marché. Ce puissant outil permet de visualiser en temps réel les fluctuations de l’offre et de la demande, pour plus d’agilité et de réactivité. Des innovations en libre-service dans Trading Grid, notamment l’accès à Global Partner Directory, permettent aux utilisateurs de réorienter rapidement des commandes en rupture de stock vers d’autres fournisseurs disponibles, déjà connectés à Trading Grid. Grâce à un modèle de services managés, le département IT des entreprises clientes peut suivre le rythme des nouvelles demandes sans avoir à réorganiser ses propres effectifs.

En outre, la nouvelle version de RightFax 20.2 dispose d’un nouveau connecteur Epic pour enrichir l’intégration du dossier patient électronique, optimiser les flux de traitement de l’information dans le domaine de la santé et améliorer la productivité des établissements et personnels hospitaliers.