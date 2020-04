One Identity propose sa solution Safeguard for Privileged Sessions afin d’aider les infrastructures critiques à passer au télétravail

avril 2020 par Marc Jacob

One Identity annonce qu’il offre l’utilisation gratuite de One Identity Safeguard for Privileged Sessions, à toutes les infrastructures critiques, pour une durée de six mois.

Alors que les services d’urgence, les organismes de santé publique, les services publics et autres organisations essentielles à la vie de la nation, s’empressent de mettre en place le télétravail pour le plus grand nombre de salariés possible, les meilleures pratiques pour assurer la sécurité des utilisateurs sont devenues, à juste titre, un défi permanent. Safeguard for Privileged Account de One Identity permet aux organisations de réduire les risques en surveillant et en gérant les accès privilégiés sans entraver la productivité.

Toute organisation s’appuie sur des utilisateurs informatiques privilégiés, pour configurer les systèmes et exécuter des fonctions vitales, afin que l’entreprise reste opérationnelle. Si cet accès privilégié n’est pas contrôlé lorsqu’il passe à une administration à distance, les organisations sont confrontées à un risque encore plus élevé. Un accès privilégié non géré, ouvre la porte aux cybercriminels qui peuvent l’utiliser pour voler des données ou compromettre des systèmes.

Pour soutenir les infrastructures critiques qui travaillent actuellement à des transitions informatiques difficiles, Safeguard for Privileged Account de One Identity leur offrira de nombreux avantages, dont :

• Un déploiement simple et rapide à distance : grâce à un déploiement rapide basé sur des appliances et un réacheminement simplifié du trafic, One Identity Safeguard permet aux entreprises d’enregistrer et de sécuriser des sessions en quelques jours sans perturber les utilisateurs.

• L’enregistrement et la surveillance de toutes les session d’activités des comptes des administrateurs, des utilisateurs et des prestataires en télétravail : toute l’activité de la session, jusqu’à la saisie du clavier, le mouvement de la souris et la visualisation de Windows, est capturée, indexée et stockée dans des journaux d’audit infalsifiables qui peuvent être visionnés comme une vidéo et dans lesquels on peut faire des recherches comme dans une base de données.

• Une alerte et un blocage en temps réel des attaques potentielles ou des utilisateurs malveillants : la solution surveille le trafic en temps réel et exécute diverses actions si un comportement particulier apparaît. En cas de détection d’une action suspecte d’un utilisateur, Safeguard peut enregistrer l’événement, envoyer une alerte ou mettre fin immédiatement à la session.