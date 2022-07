One Identity figure parmi les leaders du ® Magic Quadrant™ Gartner 2022 pour la gestion des accès à privilèges (PAM)

juillet 2022 par Marc Jacob

One Identity a été positionné par Gartner comme leader du Magic Quadrant 2022 pour la gestion des accès à privilèges (PAM) pour son offre One Identity Safeguard. C’est la quatrième année consécutive que One Identity est positionnée dans ce rapport, recevant ainsi une reconnaissance basée sur l’exhaustivité de sa vision et sa capacité d’exécution.

Aujourd’hui, près de la moitié des entreprises utilisent plus de 25 systèmes différents pour gérer les droits d’accès, ce qui se traduit par une approche fragmentée de la sécurité des identités et une vulnérabilité importante aux attaques. Pour relever ce défi, les entreprises ont besoin de solutions unifiées de sécurité des identités qui établissent et maintiennent une posture de sécurité holistique au-dessus de l’identité afin de mieux gérer l’accès et l’authentification. One Identity, qui est l’une des premières entreprises à intégrer son offre PAM dans une plate-forme de sécurité d’identité unifiée, aide les organisations à passer d’une approche cloisonnée à une approche globale de la sécurité de l’identité.

La suite PAM de One Identity fait partie intégrante de la plateforme unifiée de sécurité des identités de l’éditeur, qui permet aux organisations de collecter, stocker, gérer, authentifier, enregistrer et analyser les comptes d’accès à privilèges. Avec PAM, les solutions de One Identity pour la gouvernance et l’administration des identités (IGA), la gestion des identités et des accès (IAM) et la gestion et la sécurité d’Active Directory (ADMS) sont unifiées au sein de la plateforme pour aider les organisations à transformer leur stratégie de sécurité des identités en simplifiant la gestion des accès, en réduisant les coûts informatiques et en améliorant la sécurité globale.

Selon Gartner, "d’ici 2025, 70 % des nouveaux déploiements de gestion des accès, de gouvernance, d’administration et d’accès à privilèges seront des plateformes convergentes de gestion des identités et des accès." Cette constatation souligne la nécessité, sur le marché de la sécurité, de disposer d’offres qui réunissent les quatre éléments de l’identité pour réaliser des initiatives de sécurité fondamentales.