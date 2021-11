OPSWAT Kiosk : Passerelle de décontamination antivirale

novembre 2021 par Marc Jacob

Le Kiosk OPSWAT a été revue au goût du jour avec une nouvelle interface graphique et l’intégration de nouveaux moteurs antiviraux (20+). Adaptée pour l’échange de fichiers entre deux réseaux interconnectés de sensibilité différente (Internet / Bureautique ; Bureautique / Industriel, etc.), la solution Kiosk permet de se délester de l’utilisation de médias amovibles dans des réseaux considérés sensibles ou critiques. Souvent jugés dangereux et sources de menaces, ces médias amovibles sont régulièrement coupables de la propagation de virus d’un réseau vers l’autre.