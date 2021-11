Le système d’Oodrive est apte à répondre aux contraintes de l’II 901

novembre 2021 par Marc Jacob

Oodrive apporte déjà une offre plateforme collaborative d’un très haut niveau de sécurité pour la gestion des documents sensibles : cela est notamment démontré par sa qualification SecNumCloud délivrée par l’ANSSI en 2019, qu’il est toujours seul éditeur SaaS à détenir.

Oodrive continue ainsi d’être à la pointe dans sa mission de sécuriser les données sensibles : après avoir obtenu la toute première qualification SecNumCloud, Oodrive a prononcé la première homologation Diffusion Restreinte d’un système d’information intégrant un service qualifié SecNumCloud.

La démarche d’Oodrive

En collaboration avec de grands acteurs de la défense, de l’énergie ou de la finance, Oodrive a pu travailler à la prise en compte d’une catégorie particulière de données sensibles, dites à « Diffusion Restreinte ». La réglementation s’appliquant à la gestion de ces ressources stratégiques pour les entreprises étant très exigeante, aucun service Cloud excepté Oodrive n’est formellement homologué pour réaliser cette tâche à ce jour. Un travail de fond démarré en 2020, qui vient aujourd’hui garantir encore plus le gage de sécurité important que représente la qualification SecNumCloud.

Un an après les Assises 2020 lors desquelles l’approche théorique avait été présentée, c’est lors d’un atelier de la nouvelle édition 2021 qu’Oodrive, représenté par son CISO et DPO François-Xavier Vincent a pu officiellement présenter les résultats de sa démarche d’homologation. Pour garantir la rigueur et l’objectivité de la démarche d’homologation, Oodrive s’est en outre appuyé sur l’expertise d’Advens, pure-player français reconnu de la cybersécurité.