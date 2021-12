Nutanix classé dans la catégorie champion de la Canalys EMEA Channel Leadership Matrix de 2021

décembre 2021 par Marc Jacob

Nutanix , annonce l’obtention du statut de champion dans la matrice Canalys EMEA Channel Leadership de 2021. La position de champion occupée par Nutanix dans le classement Canalys est basée sur les retours des partenaires via le Vendor Benchmark de Canalys, combinés à une évaluation détaillée de ses récentes activités de distribution et de ses perspectives d’avenir. Cette position de champion de Nutanix témoigne de son amélioration d’année en année et de son engagement à établir des partenariats efficaces et à long terme sur un marché en constante évolution.

Le rapport souligne la simplification du programme de partenariat Elevate de Nutanix, qui a reçu un accueil positif de la part de l’écosystème channel. Ce programme est centré sur l’abandon du modèle traditionnel basé sur les revenus au profit d’un modèle plus contemporain axé sur la valeur, basé sur les compétences et l’expertise des partenaires, ainsi que sur une série de nouveaux outils pour les partenaires et d’améliorations de la plateforme. En outre, Canalys a salué l’ajout d’éléments destinés aux fournisseurs de services et aux distributeurs du programme ainsi que les diverses incentives, notamment les remises obtenues via l’enregistrement des deals qui favorisent l’autonomie des partenaires. De plus, le rapport souligne l’ampleur des engagements conjoints de Nutanix en matière de commercialisation avec des partenaires d’alliance, notamment Citrix, HPE, Lenovo, AWS, Microsoft et, plus récemment, Red Hat. Ces engagements créent des opportunités de solutions attractives pour les partenaires et offrent des possibilités de récompenses tout au long du cycle de vie.

« Les tendances du secteur et l’évolution des besoins des clients entraînent des changements importants dans les modèles de mise sur le marché et la relation fournisseur/partenaire. Dans une telle période, seuls les fournisseurs agiles parviendront à s’imposer. Leur succès est basé sur un mélange sophistiqué de support, de formation, de collaboration, de vente conjointe et de génération de leads, tout en fournissant les programmes, outils et plateformes technologiques pour gérer un écosystème de partenaires de plus en plus large et diversifié. » explique Alastair Edwards, Chief Analyst chez Canalys, « Alors que les partenaires de Nutanix bénéficient de la croissance des produits HCI et VDI, son succès peut également être attribué à l’orientation inébranlable de l’entreprise vers les partenaires, comme l’illustrent ses scores exceptionnels au Vendor Benchmark pour le support technique (92,6 %), les portails partenaires (92,2 %) et les accréditations (91,7 %). »

Le classement Canalys EMEA Channel Leadership Matrix évalue la performance des fournisseurs dans le channel, sur la base des retours du channel dans le Vendor Benchmark au cours des 12 derniers mois, et une analyse indépendante de la stratégie de canal des fournisseurs, de l’investissement, de l’exécution et des initiatives prévues par des analystes expérimentés de Canalys.