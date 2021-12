SentinelOne obtient la meilleure note globale du rapport 2021 Gartner « Voice of the Customer » consacré aux plateformes de protection des endpoints

décembre 2021 par Marc Jacob

SentinelOne, Inc. annonce avoir obtenu la meilleure note globale dans le rapport Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » consacré aux plateformes de protection des endpoints[1]. D’après ce rapport, 97 % des clients sont disposés à recommander la plateforme SentinelOne Singularity XDR, attestant de l’engagement et de la capacité de l’éditeur à mettre en œuvre une plateforme pilotée par l’IA au service de la sécurisation de l’entreprise.

Dans le rapport Gartner Peer Insights for Endpoint Protection Platforms, SentinelOne a obtenu une note de 4,9 sur une échelle de 1 à 5, sur la base de 775 avis. Dans la version « Voice of the Customer » de ce même rapport, et suivant la méthodologie consacrée, SentinelOne a obtenu 4,8, la meilleure note globale, aux côtés de deux autres éditeurs, sur la base de 238 avis arrêtés en août 2021. Parmi les 18 éditeurs figurant dans ce rapport, SentinelOne a remporté la distinction « Customers’ Choice » dans les catégories grands comptes (1 Mrd à 10 Mrd USD), ETI (50 Mio à 1 Mrd USD), mais aussi Secteur public, Administration et Éducation. Cette distinction lui a également été attribuée en Amérique du Nord, en EMEA, et en Amérique latine. Par ailleurs, une mention spéciale a été accordée à SentinelOne pour ses performances en Asie-Pacifique.

Avec d’excellents scores obtenus dans les Gartner Peer Reviews consacrés aux solutions EDR, EPP et MDR, SentinelOne continue à garantir une satisfaction client optimale à sa clientèle internationale composée d’entreprises de premier plan. En plus de remporter les suffrages de clients dans le rapport « Voice of the Customer » , SentinelOne a été désigné « Leader » dans l’édition 2021 du Magic Quadrant™ de Gartner consacré aux plateformes de protection des postes de travail[2], et a obtenu les scores les plus élevés pour les trois scénarios d’utilisation (Type A, B, et C) exposés dans l’édition 2021 du rapport Gartner Critical Capabilities for Endpoint Protection Platforms.