Nucleon Security

avril 2020 par Marc Jacob

Contact : Anas Chanaa

Année de création : 2019

Activités : Edition de plateforme Cybersécurité (EDR)

Description du produit phare pour 2020 :

Nucleon Security, spécialiste de la cybersécurité qui redéfinie la protection des endpoints et la gestion de vulnérabilité grâce à sa plateforme Nucleon Smart Endpoint. Antivirus nouvelle génération (EDR) 100% français basé sur un agent unique, la plateforme Nucleon Smart Endpoint bloque les attaques, prévient les fuites de données et gère les vulnérabilités en combinant les technologies Multilayer Zero-Trust et l’Intelligence Artificielle.

Adresse du site Internet : https://nucleon-security.com/

Services proposés sur ce site :

•Présentation des produits

• Articles de blog

• Chat direct avec un ingénieur Nucleon Security

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise : Outre son activité d’édition et de maintient de sa plateforme EDR Nucleon Smart Endpoint, Nucleon Security propose à ses clients des services d’évaluation de la sécurité, Threat Hunting et de supervision de la sécurité.

La plateforme EDR Nucleon Smart Endpoint est proposée en trois modes :

• Cloud dédié

• On premise

• MSSP