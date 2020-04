Riskified

avril 2020 par Marc Jacob

Contact : Assaf Feldman, Co-Fondateur et Directeur Technique

Année de création : 2012

Activités :

La suite de produits et solutions qu’offre Riskified aide les e-commerçants à atteindre leur plein potentiel de croissance. Basée sur le machine learning, notre plateforme identifie les acheteurs légitimes instantanément et avec précision, optimisant la conversion à tous les stades du parcours d’achat. Ceci permet aux entreprises d’augmenter leur rentabilité, d’améliorer l’expérience client, tout en réduisant leurs coûts.

Notre technologie examine les points de données de chaque nouvelle interaction e-commerce – connexion au compte client, sa mise à jour, paiement d’une commande – et les recoupe avec les milliards de données précédemment collectées auprès de l’ensemble de nos clients. Capables de faire la part entre acheteurs de bonne foi et cybercriminels, nos algorithmes auto-apprenants offrent non seulement une protection efficace contre la fraude, mais ils permettent également de valider un plus grand nombre de commandes légitimes. Au final, les comptes clients sont sécurisés, les autorisations bancaires sont maximisées et des transactions qui auraient normalement été rejetées peuvent être finalisées.

Tout cela se déroule en temps réel et en arrière-plan, permettant aux détaillants de se concentrer sur leur cœur de métier : répondre aux attentes de leurs clients et développer leur activité. Et puisque notre technologie s’appuie sur le machine learning, elle s’améliore sans cesse et devient plus précise à chaque décision.

Description du produit phare pour 2020 :

L’une des tendances que nous observons actuellement concernant la fraude e-commerce est l’augmentation du piratage de compte (ATO). Lorsqu’un fraudeur accède aux identifiants d’un client et prend possession de son compte, il peut passer des commandes grâce aux informations de paiement enregistrées, échanger des points fidélité ou y utiliser des données de carte bancaire volées. Le coût financier est souvent conséquent pour les sites marchands. D’autre part, la victime du piratage ne fera plus confiance à l’enseigne et la réputation de cette dernière en pâtira.

En 2020, nous avons décidé de concentrer nos efforts sur notre solution de protection de compte. Le but étant de prévenir le piratage, tout en minimisant l’impact sur l’expérience client. Nous utilisons notre technologie de machine learning pour analyser le risque, que ce soit lors de la connexion ou concernant les autres types d’interactions avec le compte. Nous pouvons ainsi examiner une tentative de connexion ou un changement d’adresse par exemple, et déterminer si cela correspond aux habitudes du client. Ceci conduit à une décision claire : « autoriser », « bloquer » ou « vérifier » – lorsqu’une vérification supplémentaire est nécessaire, nous pouvons l’effectuer au nom du commerçant, généralement via un SMS.

Notre réseau nous donne une vue d’ensemble sur la manière dont des millions de clients interagissent avec leurs comptes et nous permet d’étudier des milliards de transactions. Ce système peut ainsi faire la distinction entre ce qui constitue un comportement légitime et ce qui ne l’est pas. Bénéficiant de la meilleure technologie de détection de fraude, capable de rendre des décisions claires et concrètes, les enseignes peuvent s’assurer que leurs clients de bonne foi n’aient jamais à subir de friction inutile.

Il convient d’ajouter que le produit phare de Riskified (celui qui a lancé notre entreprise) est notre Garantie contre les chargebacks. Chaque transaction que nous conseillons de valider est garantie à 100% contre les impayés. Si nous nous trompons, nous remboursons le commerçant, ce qui lui permet d’anticiper sa rentabilité de manière sûre et précise.

Adresse du site Internet : https://www.riskified.com/ Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Au départ, Riskified était une solution de prévention des fraudes. Nous sommes partis du constat que les sites marchands comptaient sur des technologies obsolètes, inadaptées, qui conduisaient à rejeter des clients tout à fait légitimes et à perdre des ventes. Convaincus de l’efficacité de notre solution, nous avons ajouté une garantie. Puis nous avons encouragé les commerçants à nous envoyer les commandes qu’ils s’apprêtaient à rejeter en leur disant : nous pouvons améliorer votre taux d’acceptation, et si nous approuvons une commande qui s’avère être frauduleuse, nous vous remboursons. Au final, nous avons validé 30 à 70% de ces commandes à priori perdues.

Depuis, nous avons développé d’autres produits pour proposer une solution de bout en bout. S’appuyant sur notre plateforme d’intelligence artificielle, elle aide les e-commerçants à maximiser leurs ventes et à réduire leurs coûts. Nous offrons une protection dès le début du tunnel d’achat : du moment où l’acheteur se connecte, jusqu’à la validation du paiement et au-delà. Nous proposons également un nouveau moyen de paiement (DECO) destiné aux clients qui subissent un rejet injustifié, de la part de leur banque ou de la passerelle de paiement.

Nous croyons fortement au pouvoir de transformation de l’e-commerce et pensons que tout le monde devrait pouvoir en tirer le meilleur parti. Les commerçants les plus novateurs participent à cette révolution en proposant un plus grand nombre de produits à un plus grand nombre de personnes, et cela, sur toujours plus de canaux. Mais cette croissance présente des risques. Grâce à Riskified, l’e-commerce peut devenir plus sûr et accessible, redonnant confiance aux consommateurs et aux commerçants.

Nous continuerons d’élargir notre offre et de trouver des solutions pour aider les commerçants à mieux servir leurs clients, améliorant ainsi l’expérience d’achat.