Nouveau rapport de Google sur les tendances en matière de malware

août 2022 par Google

VirusTotal, le service de détection des menaces de Google Cloud, vient de publier son rapport sur les dernières tendances en matière d’attaques de malwares. Basé à Malaga, en Espagne, VirusTotal est à la fois le premier scanner de malware et la première plateforme de partage d’informations sur les menaces au monde. Grâce à son moteur de recherche dédié aux échantillons de malware, aux domaines et aux modèles comportementaux des acteurs malveillants, VirusTotal aide des millions de personnes et d’organisations, dans les secteurs privé, public et de la recherche, à comprendre les tendances en matière de malware et de cybersécurité.