Netskope établit des benchmarks en matière de performance de la sécurité du cloud et annonce le premier SLA du secteur pour le traitement du trafic crypté

octobre 2021 par Marc Jacob

Netskope annonce des accords de niveau de service (SLA) axés sur le traitement du trafic de sécurité dans le cloud. Portant sur les transactions TLS décryptées et non décryptées, ces accords s’appuient sur le SLA de disponibilité et de temps de fonctionnement de 99,999 % lancé par Netskope, et garantissent aux clients utilisant le Netskope Security Cloud des performances réseau d’une rapidité et d’une fiabilité inégalées par les autres fournisseurs.

Une véritable architecture SASE (Secure Access Service Edge) doit être rapide, résiliente et hautement disponible, avec une connectivité au service à faible latence pour le trafic des utilisateurs ou des filiales, combinées à un peering direct vers le Web, le cloud et les applications SaaS dont toutes les entreprises ont besoin. En tant que plateforme leader du SASE, validée par les analystes, les services Netskope Security Cloud sont alimentés par NewEdge, le cloud privé de sécurité le plus grand, le plus performant et le mieux connecté au monde. Aujourd’hui, NewEdge dispose d’un plus grand nombre de points de présence (PoP) dans le monde pour le traitement du trafic de sécurité que les plus grands fournisseurs de clouds publics.

Les accords de niveau de service de Netskope portent sur les services en ligne, notamment le pare-feu en mode service (FWaaS), la passerelle Web sécurisée de nouvelle génération (NG-SWG), le Cloud Access Security Broker (CASB) et le Zero Trust Network Access (ZTNA), offrant ainsi des garanties essentielles aux clients. Les nouveaux accords de niveau de service relatifs à la latence du traitement du trafic incluent :

• Le meilleur du secteur pour le trafic non décrypté : Netskope s’engage sur moins de 10 millisecondes (ms) de latence pour les transactions traversant NewEdge (soit seulement un dixième du temps nécessaire à un clignement d’œil humain) - 10 fois mieux que les SLA publiés par ses concurrents directs. La mesure des accords de niveau de service de Netskope tient également compte de la durée totale du trajet aller-retour du trafic, et non du calcul du traitement des paquets dans un seul sens, comme le font les fournisseurs de pare-feu.

• Une Première dans l’industrie pour le trafic décrypté : Netskope lance un SLA inédit dans l’industrie s’engageant à moins de 50 ms de latence pour le traitement du trafic crypté - un engagement de service sans précédent et qui reflète également le fait que la grande majorité du trafic web, du cloud public et des SaaS est désormais cryptée.

Aujourd’hui, NewEdge est alimenté par des datacenters dans près de 50 régions du monde, chacun offrant un calcul complet, tous les services disponibles sans avoir à compter sur les performances imprévisibles de la connectivité du cloud public, et l’accessibilité à chaque client sans frais supplémentaires.