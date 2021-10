Le Groupe VFLIT développe SOC Mutualisé, outil d’auto-diagnostic en ligne

octobre 2021 par Marc Jacob

En juillet dernier, le Groupe VFLIT annonçait la création d’un centre d’expertise dédié à la sécurité des TPE et PME, appelé SOC (Security Operation Center). Véritable tour de contrôle, ce SOC mutualisé, permet à l’ensemble des clients du Groupe de bénéficier de services de sécurité informatique renforcés, accessibles et adaptés à leur organisation. Ce centre entièrement dédié à la cybersécurité des organisations venait renforcer son offre déjà structurée dans ce domaine.

Aujourd’hui, le Groupe VFLIT poursuit dans cette démarche et lance un outil d’auto-diagnostic en ligne. Accessible à tous, la plateforme risquescyber.io permet à une organisation de se positionner sur l’ensemble des composantes d’une bonne protection informatique et de réaliser, en toute autonomie, un audit en ligne permettant d’évaluer son degré de connaissance en matière de cybersécurité, sa conformité aux bonnes pratiques et son niveau de protection.

En effet, l’actualité nous le rappelle très régulièrement : les attaques informatiques représentent aujourd’hui l’un des principaux enjeux de sécurité pour les entreprises.

Développé sur la base des recommandations de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) cet outil d’auto-diagnostic s’articule autour de 10 items, de l’infrastructure réseau au travail à distance en passant, notamment, par les mots de passe et les anti-virus. Les résultats générés permettent d’adapter et de personnaliser les plans d’actions à engager.