Netskope déploie ses services en Afrique du Nord avec une équipe dédiée et son partenaire Exclusive Networks

février 2022 par Marc Jacob

Netskope continue son expansion internationale vers l’Afrique du Nord en mettant en place une équipe dédiée. En s’appuyant sur Exclusive Networks, son partenaire majeur sur cette zone, ces différents pays pourront maintenant bénéficier des performances et des SLA de sa solution Netskope Security Cloud qui est opérée via le cloud privé de sécurité NewEdge, dorénavant alimenté par des datacenters dans plus de 50 régions du monde.

Sous la direction de Victor Desteucq, District Sales Manager, Netskope déploiera sa stratégie internationale en tirant partie de l’expérience réussie et éprouvée d’une équipe qui a déjà eu l’occasion d’officier en Afrique du Nord, En effet, deux Sales Managers seront en charge de la commercialisation de la solution en particulier pour des pays comme le Maroc, la Tunisie ou l’Algérie. David Loeb, récemment arrivé chez Netskope, et Julien Pulvirenti, responsable du channel en France, seront en charge du développement de ce nouveau marché et feront bénéficier à Netskope leur plus de 20 ans d’expérience cumulée de connaissances du marché local. Ils travailleront en étroite collaboration avec les équipes de Exclusive Networks sur place.