Franck Hovhannessian prend la direction des ventes Île-de-France chez Nutanix

février 2022 par Marc Jacob

En rejoignant Nutanix, Franck Hovhannessian prend la direction de l’équipe de commerciaux Mid Market qui assure l’animation commerciale en Île-de-France. Il va s’atteler à accélérer l’adoption des offres de Nutanix pour les comptes de taille moyenne en région parisienne en collaboration avec les partenaires.

Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans le management commercial, Franck Hovhannessian, 49 ans, dispose d’une large expertise dans le secteur de l’infrastructure et de celui du cloud en France. Il a passé 14 ans chez Oracle où il a occupé plusieurs postes de direction et a évolué jusqu’à celui de Cloud Sales Director. Il a passé 8 ans chez BMC Software où il a occupé plusieurs postes de commercial et d’avant-vente. Il y avait été engagé en tant que Software Consultant, poste qu’il occupait précédemment chez Nortel Networks. Franck Hovhannessian a suivi un cursus école d’ingénieurs et est diplômé de l’Institut Supérieur d’Électronique de Paris.