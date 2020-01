NEOWAVE et ISRA Cards annoncent un partenariat pour le développement et la commercialisation de Badgeo FIDO2

janvier 2020 par Marc Jacob

NEOWAVE et ISRA Cards renforcent leur collaboration par un accord de partenariat pour la conception et la commercialisation de la carte Badgeo FIDO2. Cette carte permet une authentification forte et simplifiée sur le Web et le cloud. Elle rend désormais la sécurité accessible à tous les professionnels dans des environnements mobiles et de bureau.

FIDO2 est la dernière specification de l’alliance internationale FIDO (Fast IDentity Online) qui oeuvre dans le but de renforcer la sécurité des accès Web. Ses objectifs sont de proposer et de promouvoir des architectures de sécurité interopérables, simples à utiliser et robustes qui vont au-delà des solutions à base de mot de passe à usage unique OTP (One-Time-Password).

Les caractéristiques de Badgeo FIDO2 offrent une grande flexibilité et répondent à de nombreux besoins pour des applications diverses (identités sécurisées, santé, banque…).

Badgeo FIDO2 est une carte duale interface fabriquée en France, à contact (ISO 7816) et sans contact/NFC (ISO 14443 type A, NXP DESFire© Ev1, Ev2). Elle intègre un composant JavaCard certifié Critères Communs EAL5+, et à la fois une application FIDO2 et une application FIDO U2F. Elle est compatible avec tous les OS du marché, Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS ainsi qu’avec les services en ligne qui intègrent nativement le standard FIDO2 : Microsoft Azur Active Directory (Azur AD), Windows 10,… et le standard FIDO U2F, second facteur d’authentication : Google, Gmail, Facebook, GitHub, Salesforce,….

Badgeo FIDO2 permet désormais à un grand nombre d’entreprises d’accéder à des solutions de sécurité logique et physique, compétitives, standardisées et très faciles à déployer.