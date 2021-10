NEOWAVE devient partenaire Microsoft pour ses solutions d’authentification « passwordless »

octobre 2021 par Marc Jacob

Les clés USB Winkeo et les cartes à puce Badgeo FIDO2 de NEOWAVE remplissent tous les critères de Microsoft en matière de sécurité pour s’authentifier à Azure Active Directory et pour l’ouverture de sessions Windows 10/11.

NEOWAVE a fait le choix d’implémenter le protocole FIDO2 dans un dispositif matériel de confiance qui intègre un composant sécurisé. La combinaison de l’authentification « passwordless » (sans mot de passe) et d’un dispositif matériel permet de garantir un niveau de sécurité très élevé tout en simplifiant l’expérience utilisateur. Les produits de la gamme FIDO de NEOWAVE sont 100% fabriqués en France et conformes aux exigences de sécurité européenne.

Les principales fonctionnalités des clés USB et cartes à puce FIDO2 de NEOWAVE :

Génération, gestion et stockage des identités (jusqu’à 200) dans le composant carte puce

Composant carte à puce certifié Critères Communs EAL5+.

Compatibles avec FIDO2/WebAuthn et FIDO U2F et de nombreux services Web (Gmail, Google Apps for Work, Facebook, Dropbox…).

Compatibles avec les principaux systèmes d’exploitation et navigateurs (Windows, macOS, Linux, Android et iOS, Chrome, Chromium, Vivaldi, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge…)

Aucune installation logicielle sur le poste client

Parfaitement adaptées aux acteurs de la confiance numérique (signature électronique, chif-frement, lettre recommandée, consentement, services financiers, assurances, santé...).

Membre de l’Alliance internationale FIDO depuis sa création, NEOWAVE continue d’étoffer sa gamme de produits d’authentification compatibles avec les standards FIDO. Ils sont disponibles chez ses distributeurs, sur Amazon, Cdiscount et sa boutique en ligne.