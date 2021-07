N-able nomme un nouveau responsable de la sécurité et un nouveau directeur juridique

juillet 2021 par Marc Jacob

N-able (anciennement SolarWinds MSP) annonce l’arrivée de deux nouveaux membres dans son équipe dirigeante. Dave MacKinnon occupe le poste de Chief Security Officer (responsable de la sécurité) et Peter Anastos a été nommé Executive Vice President (vice-président directeur) et General Counsel (directeur juridique). Ces nouvelles nominations prolongent l’engagement de N-able à fournir la protection, les performances et les partenariats dont les MSP ont besoin pour faire progresser leurs clients et leurs propres entreprises.

Dave MacKinnon sera responsable de l’équipe de sécurité de l’information, ce qui inclut la sécurité des produits et des applications, la gouvernance et la réponse aux incidents de sécurité. Il apporte à N-able plus de 20 ans d’expérience dans la direction d’équipes de sécurité au niveau mondial et dans divers secteurs. Tout au long de sa carrière, sa solide expérience technique lui a donné la capacité d’élaborer des stratégies de sécurité de niveau entreprise. Ces stratégies axées sur le respect des bonnes pratiques au niveau des systèmes et des infrastructures lui ont permis d’assurer la protection des organisations et de leurs clients. Récemment, Dave MacKinnon a été responsable de la sécurité informatique chez AT&T®/WarnerMedia®, où il a mis en œuvre un plan complet de réponse aux incidents complexes.

Peter Anastos, qui a précédemment occupé des postes de direction pour des entreprises privées et publiques, possède plus de 20 ans d’expérience et sera en charge du développement d’entreprise et du développement juridique pour N-able. Récemment, il a occupé le poste de conseiller juridique chez Access Information Management, société de premier plan dans la gestion de documents et d’informations, et chez Cynosure, Inc., chef de file dans le développement de dispositifs médicaux laser (avant son acquisition par Hologic, Inc. en 2017). Avant cela, Peter Anastos était directeur juridique chez Airvana, Inc., où il a largement contribué au succès de son introduction en bourse en 2007. Il a également joué un rôle prépondérant dans l’acquisition de Airvana par une société de capital-investissement en 2010, puis dans la vente de l’entreprise à un acheteur stratégique en 2013.