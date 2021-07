Versa Networks lève 84 millions de dollars de financement de série D

juillet 2021 par Marc Jacob

Versa Networks a levé 84 millions de dollars dans le cadre d’un tour de financement de série D, ce qui porte le montant total des fonds levés par la société à 196 millions de dollars. Cette tranche de financement a été menée conjointement par les investisseurs Princeville Capital et RPS Ventures, avec la participation supplémentaire d’investisseurs existants, parmi lesquels Sequoia Capital. Pour Versa, cette nouvelle levée de fonds servira notamment à mettre en place de nouvelles stratégies de commercialisation, lancer de nouvelles initiatives de vente et de partenariat, et cibler de nouveaux marchés pour conforter sa position de leader sur le marché des SASE (Secure Access Service Edge).

Selon Gartner, le marché des SASE devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de 42 % et approcher les 11 milliards de dollars. D’ici 2024, au moins 40 % des entreprises auront mis en place des stratégies d’adoption de solutions SASE. Cependant, une étude mondiale récente a révélé que plus des deux tiers (69 %) des entreprises n’étaient pas en mesure de définir correctement l’approche SASE. Afin de sensibiliser les acteurs du marché aux solutions SASE et aux avantages que ces dernières peuvent apporter aux entreprises, Versa mettra à profit cette nouvelle levée de fonds pour investir dans des campagnes mondiales de marketing éducatif et de vente, ainsi que pour encourager davantage ses communautés de partenaires à faire passer le message aux entreprises dans le monde entier. Ce financement servira également à la poursuite des activités de recherche et développement autour du SASE et pour développer de futurs projets d’expansion et de croissance.

L’architecture Versa SASE offre une solution SASE complète au sein d’une pile logicielle intégrée, indépendante des systèmes matériels et exclusivement logicielle, qui évolue de manière transparente pour fournir des services SASE via le cloud, sur site ou en combinant les deux approches. Grâce à une interface unique permettant de configurer et de mettre en œuvre les politiques de l’entreprise, Versa SASE assure visibilité et contrôle sur un seul écran, et la sécurité est intégrée au cœur de la solution. Versa protège toutes les ressources de l’entreprise au moyen de politiques de sécurité unifiées pour chaque session, pour chaque utilisateur, quels que soient l’appareil et l’application utilisés. Parmi les 56 fournisseurs évalués par Gartner, l’architecture Versa SASE a été identifiée comme celle possédant le plus de composants SASE. Enterprise Management Associates (EMA) a également constaté que Versa SASE possédait le plus grand nombre de fonctions prises en charge par le SASE, tel que cela a été publié dans son récent rapport sectoriel.

Ce financement fait suite à une année record pour Versa Networks, au cours de laquelle la croissance des effectifs à distance (du fait de la pandémie Covid-19) a vu les entreprises du monde entier accélérer leurs initiatives de transformation numérique et se tourner vers des solutions flexibles et sécurisées telles que SD-WAN et SASE pour répondre à leurs besoins en matière de réseau et de sécurité. Résultat : Versa Networks a vu ses ventes mondiales auprès des entreprises et les inscriptions de ses partenaires de distribution doubler. Le groupe a augmenté ses effectifs de 25 %, et a accru sa part de marché auprès de 150 prestataires de services, dont sept des dix premiers mondiaux.