McAfee publie ses recherches sur le nouveau groupe de ransomwares Netwalker à l’occasion de l’anniversaire de NoMoreRansom

août 2020 par McAfee

L’équipe de recherche sur les menaces avancés de McAfee vient de publier une étude qui donne un aperçu de la façon dont le ransomware NetWalker, s’est rapidement transformé en une véritable machine bien organisée, à l’image des ransomware Sodinokibi et Maze. Les dernières découvertes montrent que les ransomwares continuent d’être au centre des recherches de McAfee. En effet, l’initiative NoMoreRansom qui célébre son 4ème anniversaire cette semaine, a permis à ce jour d’éviter qu’environ 632 millions de dollars de demandes de rançon ne finissent dans les mains des cyber criminels.

Les dernières recherches de McAfee sur les menaces offrent une analyse approfondie des opérations qui se cachent derrière NetWalker, notamment :

• L’évolution notable du ransomware vers un RaaS (Ransomware As A Service) plus stable et plus robuste, accompagné de changements clés dans la communication avec les victimes et le paiement des affiliés

• Le Modus operandi/mode opératoire relatif à la sélection des victimes et des affiliés

• Comment un message provenant d’un forum cybercriminel clandestin a révélé des adresses bitcoin, permettant à l’équipe de recherche McAfee de suivre les paiements associés à NetWalker

• Plus de 25 millions de dollars : le montant total des bitcoins extorqués par NetWalker depuis mars 2020