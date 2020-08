Netflix : les URL de phishing ont bondi à +853 % selon Webroot

août 2020 par Webroot

À la lumière de cette information, Webroot (OpenText), un leader du marché de la cyber-résilience, publie de nouvelles statistiques révélant une hausse très importante des URL de phishing incluant les mots Netflix, HBO et YouTube.

En mars, le système de protection anti-phishing en temps réel de Webroot a enregistré ces pourcentages d’augmentation d’URL d’hameçonnage ciblant des services de streaming dans le monde entier :

• Netflix : + 525 % par rapport à février

• YouTube : + 3 064 % par rapport à février

• HBO : + 525 % par rapport à février

En mai, alors que le confinement se prolongeait, Webroot a également constaté que les URL de phishing liées à Netflix ont bondi de + 525 % à + 853 %.

Selon Kelvin Murray, Senior Threat Researcher chez Webroot :

« Les noms des ménages sont souvent usurpés dans le cadre d’arnaques de phishing car c’est un moyen assez simple pour les attaquants de cibler un grand nombre d’individus. Ces menaces sont malheureusement de plus en plus sophistiquées. L’utilisation de services de streaming populaires permet aux cybercriminels de paraître plus crédibles, et il suffit d’un clic pour piéger les utilisateurs.

De meilleurs systèmes de sécurité et une meilleure formation sont essentiels pour la protection. Mais la chose la plus importante que les entreprises puissent faire est de sauvegarder leurs données et de s’assurer que la sauvegarde puisse être restaurée, au cas où une attaque de phishing sur un employé conduise à l’nfection du réseau de l’entreprise par un ransomware. Pour se défendre contre ce genre d’attaques, les individus doivent suivre une formation de sensibilisation à la sécurité et rester vigilants en examinant les courriels qu’ils reçoivent. Cette formation devrait également être étayée par des technologies de cybersécurité telles que le filtrage des e-mails, la protection antivirus et des politiques de mots de passe strictes ».