McAfee, la société de cybersécurité « Device to cloud » lance McAfee MVISION Cloud for Microsoft Teams

avril 2020 par Marc Jacob

McAfee, la société de cybersécurité « Device to cloud », a annoncé que McAfee MVISION Cloud for Microsoft Teams prend désormais en charge les capacités de chiffrement sur Microsoft Teams, y compris les webhooks (connecteurs) et payloads (contenu) chiffrés. Les entreprises peuvent ainsi améliorer la productivité de leurs employés en leur permettant d’utiliser Microsoft Teams comme plateforme de collaboration afin de participer à des appels et conférences, et de télécharger et partager des documents sans risque de compromission. Microsoft Teams, le centre de collaboration d’Office365, permet en effet aux équipes d’accéder aux contenus et outils dont ils ont besoin pour faciliter le travail collaboratif de façon intuitive et efficace. En restant informé des améliorations apportées à Microsoft Teams, McAfee MVISION Cloud reste la seule solution CASB certifiée pour Microsoft Teams.