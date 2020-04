NTT Ltd. lance de nouveaux services d’infrastructure définie par logiciel (SDI)

avril 2020 par Marc Jacob

NTT Ltd. lance sa nouvelle offre de services SDI (infrastructure définie par logiciel), venant compléter sa gamme existante de prestations. La migration vers la SDI est motivée par la volonté des entreprises de réduire leurs délais de rentabilisation ainsi que leurs coûts et de pouvoir moduler leurs capacités en fonction de l’évolution de leurs besoins.

Les services SDI de NTT Ltd. inaugurent un nouveau mode de gestion de l’infrastructure informatique au moyen de données de télémétrie et de management, fournissant aux entreprises la flexibilité nécessaire pour aligner leurs services au plus près de leurs impératifs et objectifs métiers. Ces services s’articulent autour de quatre offres :

1. Gestion du cycle de vie

Simplification de la gestion du cycle de vie des infrastructures de sorte que l’équipement soit doté des logiciels les plus récents pour mise en conformité, grâce au Digital Wallet de NTT.

Principales fonctionnalités :

o Authentification unique sécurisée (SSO) sur le portail utilisateur pour les droits d’accès personnalisés et autorisations nécessaires à la consommation des services

o Digital Wallet offrant une visibilité complète sur les licences perpétuelles et les abonnements logiciels grâce à une vue consolidée des différents fournisseurs avec une intégration dans des comptes intelligents (smart accounts)

o Visibilité en quasi-temps réel des informations concernant les licences, les commandes et les usages

o Exécution par NTT Ltd. des demandes de mouvement, d’ajout, de modification ou de retrait d’équipements en fonction des besoins de l’entreprise

2. Déploiement des règles et conformité

Services techniques homogènes entre les différents fournisseurs pour la reconfiguration et le déploiement du réseau, aidant les clients à maîtriser leurs investissements SDI grâce à des services réguliers d’audit des fonctionnalités et d’activation.

Principales fonctionnalités :

o Surveillance en temps réel et automatisation de la gestion d’infrastructure

o Systèmes d’activation et de conformité conduits par un contrôleur pour la gestion des règles et des capacités d’assurance qualité

o Cadre de déploiement des applications fournissant des orientations stratégiques, des bonnes pratiques, des concepts validés, des processus éprouvés et des recommandations d’ajustements

o Gestion proactive des matériels, logiciels et normes de configuration pour les contrôleurs et équipements

3. Assurance qualité et soutien opérationnel

Allègement des tâches de gestion opérationnelle du personnel interne, notamment en matière de surveillance proactive à l’aide d’indicateurs KPI optimisés et de données télémétriques avancées, de gestion des changements pour l’application des correctifs, de gestion des problèmes avec analyse des causes premières (RCA) et de gestion de la conformité faisant appel au numérique, à l’automatisation et à l’orchestration via notre plateforme de services.

Principales fonctionnalités :

o Connectivité commune et expérience numérique unifiée au service des modèles d’automatisation et d’assurance à base de contrôleur

o Réduction de la complexité du réseau grâce à la connectivité des technologies opérationnelles et à l’automatisation des opérations réseau _o Capacité, pour les équipes opérationnelles DevOps, à obtenir un état prédictif des services de façon à remédier aux problèmes bien avant qu’ils ne se transforment en incidents ayant un impact sur les services

4. Gestion des objectifs métiers

Amélioration opérationnelle continue dans le cadre de la gestion du cycle de vie multifournisseur, par des recommandations en vue d’optimiser les achats de logiciels et d’en améliorer la conformité et les performances suivant les meilleures pratiques de NTT Ltd. Principales fonctionnalités :

o Intégrations par API, capacités de corrélation, fonctions avancées d’inventaire et de reporting, enrichissement pour la détection prédictive des problèmes _o Outils analytiques fournissant des détails supplémentaires sur les incidents réseau afin de faciliter leur résolution rapide ou d’améliorer l’état de santé du réseau

o Intégration avec les processus ITSM, les domaines informatiques et les différents systèmes pour une automatisation complète des workflows d’assurance qualité