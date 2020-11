Marianne Georgelin intègre le Comité de direction de l’Afnic, en tant que Directrice juridique

novembre 2020 par Marc Jacob

L’Afnic annonce une nouvelle nomination au sein de son Comité de Direction avec l’arrivée de Marianne Georgelin, Directrice juridique, abus et litiges et politiques de registre. Elle rapporte directement à Pierre Bonis, Directeur général de l’Afnic.

À ce poste, sa mission sera de porter les dimensions juridiques et politiques de registre au sein du Comité de Direction et de renforcer la lutte contre les abus en organisant la concertation de l’Afnic avec toutes ses parties prenantes sur ces questions plus que jamais d’actualité.

Experte du droit des noms de domaine, Marianne Georgelin a intégré la direction juridique de l’Afnic dès 2007 comme juriste IP/IT.

Tout au long de son parcours à l’Afnic, elle apporte son expertise et contribue à la mise en œuvre de projets majeurs dans l’évolution des pratiques de registre et dans la lutte contre les abus et les litiges :

En 2007, fraîchement nommée, elle participe à la mise en place du nouveau système de résolution des litiges.

En 2009, elle collabore au lancement de nouveaux TLD comme le .paris, .bzh, ou encore le .alsace en accompagnant ces extensions dans la définition de leurs stratégies, la préparation de leurs candidatures et l’élaboration de leurs politiques de registre.

En 2014, elle pilote les évolutions des politiques du .fr, en tant que Responsable des Politiques de registre de l’Afnic au sein de la Direction marketing.

Depuis janvier 2018, Marianne Georgelin occupe le poste de Responsable du service juridique, Politique de registre, Abus & Litiges de l’Afnic.

Juriste diplômée de l’Université d’Utrecht en Droit International et Européen et de l’Université de Toulouse en Droit des médias, Marianne Georgelin, 44 ans, a débuté sa carrière en 2002 chez Cable & Wireless en tant juriste spécialisée dans les Télécommunications. Entre 2004 et 2007, elle rejoint le groupe Valeo comme juriste international.

L’Afnic est l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération. Elle est l’office d’enregistrement désigné par l’État pour la gestion des noms de domaine en .fr. Elle gère également les extensions ultramarines .re (Île de la Réunion), .pm (Saint-Pierre et Miquelon), .tf (Terres australes et antarctiques françaises), .wf (Wallis et Futuna) et .yt (Mayotte). Outre la gestion des extensions françaises de l’internet, le rôle de l’Afnic s’inscrit dans une mission d’intérêt général plus large, qui consiste à contribuer au quotidien, grâce aux efforts de ses équipes et de ses membres, à un internet sûr et stable, ouvert aux innovations et où la communauté internet française joue un rôle de premier plan. Ainsi, l’Afnic, association à but non lucratif, reverse 90 % de ses bénéfices à sa Fondation pour la solidarité numérique. L’Afnic est également l’opérateur technique de registre d’entreprises et collectivités ayant choisi d’avoir leur propre extension, telle que .paris, .bzh, .alsace, .corsica, .mma, .ovh, .leclerc ou .sncf. Fondée en 1997 et basée à Saint-Quentin-en-Yvelines, l’Afnic compte aujourd’hui 85 collaborateurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.afnic.fr.