LexisNexis Emailage est disponible

novembre 2020 par Marc Jacob

LexisNexis® Risk Solutions annonce la sortie de LexisNexis® Emailage®, une solution d’évaluation des risques de fraude basée sur les informations liées à l’adresse email pour aider les entreprises à allier une expérience utilisateur transparente avec de solides capacités de détection et de prévention des fraudes. Cette solution aide à résoudre ces deux défis en permettant aux organisations d’évaluer les risques en toute confiance, de valider les transactions plus rapidement et de déjouer plus efficacement les manœuvres frauduleuses ciblant les transactions en ligne.