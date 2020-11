Microsoft dévoile Pluton

novembre 2020 par Marc Jacob

Microsoft annonce Microsoft Pluton, un nouveau processeur de sécurité créé en partenariat avec AMD, Intel et Qualcomm Technologies. En renforçant l’intégration logicielle et matérielle des PCs Windows, ce processeur de sécurité au cœur du CPU permet de protéger les données sensibles, rendant quasi-impossibles les brèches même en cas de vol physique du PC. Microsoft Pluton permet ainsi d’assurer une meilleure sécurité des appareils à l’heure où les cyberattaques sont plus nombreuses et plus sophistiquées.

Le processeur de sécurité Microsoft Pluton a été conçu pour :

• Améliorer la capacité à se protéger contre les attaques physiques et/ou matérielles visant l’identité et les clés de chiffrement et donnant accès aux informations sensibles ;

• Donner la possibilité de surveiller le firmware et de vérifier l’intégrité et l’état de santé du système ;

• Intégrer les mises à jour du firmware à Windows Update.

Dès 2013, le design de Pluton a été intégré à la console Xbox One en partenariat avec AMD puis au sein d’Azure Sphere. Ce nouveau processeur réaffirme l’ambition de Microsoft de garantir un environnement sécurisé et fiable à l’ensemble de ses clients, les protégeant des cyberattaques et des logiciels malveillants, tout en s’appuyant sur son écosystème de partenaires.