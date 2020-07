Les solutions OpenText Content Services s’intègrent à Microsoft Teams

juillet 2020 par Marc Jacob

A mesure que les entreprises s’adaptent à la crise mondiale en cours, les technologies de services de contenu permettent aux télétravailleurs de collaborer en toute sécurité, et de rester productifs. OpenText™ Content Services connecte l’information dans l’entreprise avec les collaborateurs et les systèmes.

OpenText® Extended ECM pour Microsoft Office 365 intègre des outils de gestion de contenu et de collaboration dans les processus métiers. OpenText ajoute ses outils et systèmes leaders du marché en matière de gouvernance de l’information à Teams, élargissant ainsi l’éventail d’options de gestion de conformité et d’archivage à la disposition de ses utilisateurs et administrateurs. Extended ECM permet de faire ressortir le contenu de Teams dans le contexte des processus métiers concernés au sein de l’entreprise, établissant des liens avec ses systèmes et applications tels que Salesforce, SAP ou Oracle.

OpenText Extended ECM ajoute des fonctionnalités majeures à Teams :

• Accès et gouvernance centralisée du contenu client dans l’environnement Teams

• Automatisation de la création d’un groupe spécifique pour un processus métier OpenText

• Synchronisation des membres Teams avec les systèmes de gestion de contenu OpenText

• Archivage du contenu Teams dans OpenText suivant les meilleures pratiques de gouvernance

• Désactivation de Teams et suppression automatique du contenu non essentiel avec OpenText Extended ECM

La collaboration entre OpenText et Microsoft fournit des solutions de gestion de l’information qui englobent et étendent les investissements existants de leurs clients communs dans ces technologies, déployées hors cloud, dans le cloud hybride ou bien sous forme de service managé sur Microsoft Azure.

Cette dernière intégration en date avec Microsoft vient s’ajouter à un ensemble de solutions, comprenant notamment OpenText Extended ECM pour Microsoft Dynamics 365 et Carbonite Backup pour Microsoft Office 365.

OpenText annonce également la poursuite de ses intégrations avec les produits Microsoft afin d’accélérer sa stratégie OpenText Anywhere sur Azure. De nombreux clients de la société s’appuient déjà sur Azure pour un accès hautement sécurisé, conformément aux réglementations locales, à plus de 15 solutions OpenText fournies sous forme de service managé. Au total, OpenText propose désormais plus de 40 solutions sur la Marketplace Azure, y compris celles disponibles via Carbonite.