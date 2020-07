La nouvelle version de "Ikare" sera disponible le 15 août 2020

juillet 2020 par Marc Jacob

IKare V 5.1

Améliorations et ajout de fonctionnalités :

• Un nouveau scanner applicatif plus performant et plus précis est intégré

• Ajout d’un bouton “Diagnostic” (en bas à droite) dans l’IHM pour faciliter le support

• Une nouvelle vue de vulnérabilités : administrer les plus présentes

• Nouveau guide d’installation et d’administration

• Ajout d’un menu proxy dans l’administration

• Ajout des CGV/CGU dans l’IHM

Correctifs :

Correction de certains scans authentifiés

Correction de certaines découvertes d’asset

Correction de l’import des certificats

Correction du message de mise à jour

Correction de la vulnérabilité SMB Diverses corrections mineures

IKare est un outil qui automatise la mise en place des meilleurs pratiques de sécurité et du management des vulnérabilités.