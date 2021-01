Les salariés sont-ils prêts à partager les données sensibles de l’entreprise ?

janvier 2021 par William Culbert, Directeur EMEA Sud de BeyondTrust

Une petite pause sur un site de rencontre en plein après-midi ? Un tchat avec un collègue au sujet de la Direction ? Les cybercriminels ont accès à toutes vos données sur les ordinateurs. Et pour ne pas voir divulguer ces informations privées, que sont prêts à faire les collaborateurs ? Donneraient-ils des informations sensibles sur l’entreprise ?

Prédiction #4 : Le cybercriminel marionnettiste

« Aucun des types de personnes citées ici ne sera particulièrement conscient de la sécurité et donc, tout en ayant accès à tous les types de données et d’informations critiques, vous pouvez être certain que leur cyber-hygiène sera relativement mauvaise, tout comme la majorité des personnes non cyber-savantes (exemples : la réutilisation de mots de passe entre les systèmes personnels et professionnels, le fait de cliquer sur les mauvais liens, etc). C’est là qu’un petit changement de mentalité et quelques outils de base peuvent avoir un impact très positif. »