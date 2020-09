Les modules HSM nShield de nCipher obtiennent la certification Red Hat Container

septembre 2020 par Marc Jacob

Plateforme Kubernetes d’entreprise, Red Hat OpenShift aide les développeurs à gérer leurs déploiements dans le cloud hybride et en environnement multicloud. Les modules HSM nShield sur site et nShield as a Service peuvent désormais s’exécuter sur OpenShift, conjointement avec nShield Container Option Pack, pour contribuer à renforcer la sécurité des applications conteneurisées au moyen de services cryptographiques. Les applications exigeant un chiffrement dynamique et évolutive pour générer des clés ou signer et chiffrer des données peuvent à présent exploiter des modules HSM nShield pour déployer ces services, en ayant l’assurance de disposer d’une solution certifiée Red Hat, entièrement gérable en production.

Les modules de sécurité matériels nShield de nCipher et son offre nShield as a Service font partie des solutions HSM les plus performantes, les plus sûres et les plus faciles à intégrer qui soient, simplifiant la mise en conformité réglementaire et garantissant aux entreprises, organismes financiers et administrations les plus hauts niveaux de sécurité pour les données et les applications. Security World, architecture de gestion des clés hors pair, opère des contrôles précis et robustes sur l’accès et l’utilisation des règles en la matière.