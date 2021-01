Les marques de Western Digital proposent des SSD portables de 4To

janvier 2021 par Marc Jacob

Western Digital Corp. annonce la disponibilité de quatre nouveaux disques SSD portables (SanDisk Extreme Pro, SanDisk Extreme, WD_Black P50 et My Passport SSD de WD) en version 4To* parmi différentes marques grand public. Cette annonce s’inscrit dans une volonté de proposer plus d’espace de stockage à ses clients. Les nouveaux produits ont été conçus pour répondre à leurs exigences actuelles en termes de contenus de haute qualité à stocker. Ils permettent désormais aux joueurs, aux créateurs de contenu, aux passionnés ou aux professionnels de la création d’accroître leurs performances, et de bénéficier d’une plus grande capacité de stockage pour leurs fichiers.

Ainsi, Western Digital se concentre sur la conception et la distribution de produits innovants qui suivent le rythme de clients exigeants, qu’ils utilisent leurs smartphones ou leurs consoles. Les produits sont développés pour stocker de manière fiable les fichiers lourds de plus en plus nombreux aujourd’hui.

Sam Nicholson de l’American Society of Cinematographers (ASC) et membre de la SanDisk Extreme Team témoigne : « En tant que Directeur de la Photographie dans la production cinématographique et télévisuelle, je peux compter sur la technologie qu’offre Western Digital pour protéger mon travail. Les disques SSD de SanDisk sont un atout essentiel lorsque je suis sur le terrain ou en studio avec plusieurs caméras 12K et 8K. Ces disques haute capacité et hautes performances rendent la tâche plus facile pour gérer ses fichiers. Les disques SSD Extreme Pro de SanDisk sont mes préférés. Grâce à leur capacité supplémentaire, j’ai plus de liberté dans la création de mon contenu. »

Fonctionnalités des nouveaux disques SSD portables 4To* Ces disques SSD portables 4To représentent un parfait équilibre entre performance et haute capacité pour sauvegarder les contenus de plus en plus importants générés par les utilisateurs.

• SanDisk Extreme Pro® Portable SSD

o Performances NVMe avec des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 2000 Mo/s**. Châssis en aluminium forgé agissant comme un protecteur thermique pour assurer des vitesses plus élevées dans un format de disque portable.

o Prix et disponibilité : le SanDisk Extreme Pro SSD Portable 4To sera proposé au prix public conseillé de 950,99€ TTC durant le premier trimestre 2021 chez des revendeurs sélectionnés et sur le store Western Digital

• SanDisk Extreme® Portable SSD

o Performances NVMe jusqu’à 1050 Mo/s** en lecture et jusqu’à 1000 Mo/s** en écriture, idéales pour un contenu de qualité et des images renversantes

o Pour une durabilité accrue, le disque dispose d’une protection contre les chutes allant jusqu’à deux mètres et une résistance à l’eau et à la poussière IP551

o Prix et disponibilité : le SanDisk Extreme SSD Portable 4To sera proposé au prix public conseillé de 827,99€ TTC durant le premier trimestre 2021 chez des revendeurs sélectionnés et sur le store Western Digital

• WD_Black® P50 Game Drive SSD

o Conçu pour les joueurs, ce disque SSD est pensé pour la performance avec des vitesses de lecture atteingnant jusqu’à 2000Mo/s** afin de diminuer les temps de chargement et entrer plus vite dans le jeu.

o Disque de stockage premium permettant de sauvegarder sa bibliothèque compatible PC, PlayStation™ 4 et Xbox One™.

o Prix et disponibilité : le WD_Black P50 Game Drive SSD 4To sera proposé au prix public conseillé de 814,99€ TTC durant le premier trimestre 2021 chez des revendeurs sélectionnés et sur le store Western Digital

• My Passport™ SSD de WD®

o Design métallique élégant et résistant aux chocs et vibrations ainsi qu’aux chutes d’environ 2 mètres de haut. Décliné en coloris gris, bleu, rouge, or et argent

o La technologie NVMe ultra-rapide avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 1050 Mo/s** et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 1000 Mo/s**, permet aux créateurs de contenu ou tout autre utilisateur de maintenir une productivité fluide

o Prix et disponibilité : le My Passport SSD 4To sera proposé au prix public conseillé de 827,99€ TTC durant le premier trimestre 2021 chez des revendeurs sélectionnés et sur le store Western Digital