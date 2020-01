Les fraudes et usurpations de marques, nouvelle menace des hackers

janvier 2020 par RSA ANTI-FRAUD COMMAND CENTER

D’après le dernier RSA Fraud Report édité par RSA Security, les fraudes et usurpations de marques sur les réseaux sociaux à base de malwares sont en très forte augmentation (+75% en un an). Le phishing reste toujours le canal privilégié des actions malveillantes. Explications et décryptage.