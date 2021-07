Les experts d’ExtraHop accopagnent MITRE ATT&CK

juillet 2021 par Marc Jacob

MITRE ATT&CK est une base de connaissances, accessible à tous, sur les tactiques et techniques des cyberattaques, reposant sur des observations concrètes. ATT&CK sert de base au développement de modèles et méthodologies spécifiques pour la lutte contre les menaces dans le secteur privé et public, ainsi que pour les fournisseurs de produits et services de cybersécurité. La liste croissante des comportements d’attaque réseau répertoriés dans le framework MITRE ATT&CK constitue à la fois une ressource précieuse et un signal fort soulignant aux entreprises le caractère indispensable des outils NDR pour la détection et le traitement des menaces avancées.